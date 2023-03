Alleva un alligatore nel cortile di casa: la scoperta shock in Texas

Una donna residente nella contea di Caldwell, in Texas, ha scelto di prendere con sé un animale domestico. Ma non si tratta di un cane, un gatto o un canarino.

La donna ha optato per un esemplare di alligatore, che ha scelto di chiamare Tewa ed è lungo due metri e mezzo. Lo ha allevato per 20 anni, crescendolo nel cortile di casa come se fosse una cosa normale. La signora avrebbe preso con sé il cucciolo quando era ancora nell’uovo, come lei stessa ha raccontato alle autorità locali.

Nessuno si era mai accorto dell’animale, fino a poco tempo fa, quando un guardiacaccia ha notato l’alligatore tenuto in un recinto, legato con una catena. L’uomo ha subito segnalato la presenza dell’alligatore alle autorità competenti. Ora Tewa è stato trasferito in uno zoo, dove potrà vivere liberamente con altri alligatori come lui.