Adottano un cane e dopo due anni scoprono che è un orso: “Era insaziabile”

Adottano un cucciolo di cane, ma dopo qualche anno si rendono conto di aver preso in casa un piccolo orso. È accaduto in Cina. La famiglia si era insospettita per l’insaziabile appetito dell’animale.

Il cucciolo è stato acquistato. È stato dunque il venditore a far credere a Yun che si trattasse di un cane di grossa taglia, precisamente un mastino tibetano, che da adulti possono raggiungere anche i 70 chili di peso.

Dopo due anni, però, l’esemplare pesava già 114 chili e continuava a crescere. Quando hanno visto il presunto cane camminare su due zampe, la famiglia ha avuto conferma di quanto sospettava: avevano adottato un cucciolo di orso.

“Più cresceva, più sembrava un orso”, ha raccontato Su ai media cinesi. La bizzarra storia è stata riportata per la prima volta dall’Independent nel 2018, ma questa settimana è tornata virale. Un orso asiatico maschio adulto, noto anche come orso himalayano o orso della luna, può pesare fino a 180 chili.

La donna ha contattato le autorità, che hanno rapidamente identificato il suo presunto cane come un orso nero asiatico, classificato come specie a rischio. L’orso di Su, che aveva vissuto a casa sua per tutto quel tempo, ha dovuto essere sedato prima di essere portato allo Yunnan Wildlife Rescue perché il personale che è arrivato a prenderlo era troppo spaventato per interagire con l’animale.