Tenta di schiacciare un brufolo sul petto: 24enne scopre di avere un tumore al seno al 2° stadio

Tenta di schiacciare un brufolo sul petto: scopre di avere un tumore al seno

Una 24enne ha scoperto di avere un tumore al seno al secondo stadio dopo aver tentato di schiacciare quello che pensava essere un semplice brufolo.

Protagonista della vicenda è una giovane inglese, Siobhan Harrison, di New Tredegar, nel Galles del Sud, la cui incredibile storia è stata raccontata dall’Independent.

La ragazza, che lavora come barista, ha deciso di raccontare la sua vicenda per sottolineare l’importanza della prevenzione. La 24enne, infatti, ha raccontato come la scoperta del cancro al seno per lei sia stata del tutto casuale.

Era il dicembre 2020, infatti, quando Siobhan si è resa conto di avere uno strano rigonfiamento sul petto. Convinta fosse un brufolo o una ciste, la ragazza ha provato a farlo scoppiare. Dopo un consulto con il medico, che le ha consigliato di sottoporsi a una radiografia, la giovane ha scoperto la drammatica verità: cancro al seno triplo negativo al secondo stadio.

Operata d’urgenza circa un anno fa, la 24enne si è dovuta sottoporre a 12 cicli di chemioterapia e successivamente la radioterapia finché, di recente, i medici non le hanno comunicato di essere finalmente guarita.

“Non ho mai pensato di essere a rischio cancro, soprattutto alla mia età. Voglio spargere la voce per far sapere che anche le giovani donne devono controllarsi, pure se non sono presenti dei noduli. Questa cosa potrebbe salvargli la vita” ha scritto Siobhan su Facebook.