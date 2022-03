Young Platform: la migliore piattaforma italiana per criptovalute

Young Platform: tra i migliori siti per comprare criptovalute in Italia

Sono in molti coloro che desiderano entrare nel mondo delle criptovalute ma non hanno idea di come acquistare Bitcoin in sicurezza. Questo perché non tutte le piattaforme sono affidabili e semplici da utilizzare.

Young Platform è un Exchange tutto italiano su cui poter negoziare in sicurezza Bitcoin e le altre principali criptovalute. In molti la considerano come la migliore piattaforma italiana per negoziare valute digitali grazie alla sua semplicità d’uso, alla sua offerta formativa e alla sua trasparenza.

Young Platform nasce nel 2018 a Torino con l’obiettivo di rendere accessibile a chiunque l’acquisto di criptovalute. L’Exchange, con la grande varietà di prodotti digitali, adatti ad utenti principianti e ai più esperti, si è imposto come l’azienda italiana più promettente all’interno del settore di riferimento. La piattaforma è giovane ma è fortemente orientata alla crescita nel lungo periodo. Nel 2021 ha infatti chiuso un round da 3,5 milioni di euro con la United Ventures SGR S.p.A.

Come funziona Young Platform?

Young Platform è un Exchange che fa dell’intuitività il suo punto di forza e che offre soluzioni adatte ad ogni esigenza.

Young Platform

È l’Exchange ideale per i principianti che necessitano di una piattaforma snella e user-friendly su cui comprare e vendere criptovalute. Su Young Platform troverete Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), e circa una ventina di tutte le criptovalute più note. La piattaforma è disponibile in versione web e come App mobile.

Young Platform si affida esclusivamente a banche italiane, come Banco Azzoaglio e Banca Sella, per mantenere al sicuro i fondi dei clienti. Inoltre si affida a partner esterni di primo livello per la verifica dell’identità ed i servizi di custodia. Su Young Platform sono inoltre disponibili tutti i principali metodi di deposito, compreso il bonifico bancario senza commissioni.

Young Platform Pro

Young Platform Pro è l’Exchange ideale per gli utenti più esperti che necessitano di una piattaforma con funzioni più avanzate. Sulla piattaforma è possibile ottenere commissioni più basse e tantissimi strumenti di analisi.

Young Platform Step

Young Platform Step è un App dedicata alle criptovalute tramite cui gli utenti registrati possono ricevere il token YOUNG (YNG) camminando, giocando o imparando. I token YNG possono poi essere utilizzati per ottenere sconti sulle commissioni sugli Exchange Young Platform e Young Platform Pro.

Young Platform Academy

Young Platform Academy è il progetto educativo di Young Platform dedicato alla formazione degli utenti. Troverete articoli, approfondimenti e notizie sull’universo delle criptovalute. L’obiettivo, è quello di informare gli utenti a un utilizzo consapevole della tecnologia crittografata. Solo conoscendo il funzionamento della blockchain e tutta la teoria dietro un mondo così ampio, si evitano i rischi di operazioni dettate da comportamenti istintivi. L’Academy riflette uno dei principi fondanti di Young Platform: educare le persone sul mondo crypto, in maniera divertente e appassionante.

Come comprare criptovalute su Young Platform?

Acquistare criptovalute su Young Platform è molto semplice. Per farlo vi basterà seguire pochi passaggi:

1) Accedere al sito ufficiale: Nella Home Page troverete il pulsante “Registrati”

2) Creare un account: Il processo di registrazione è molto intuitivo. Dovrete inserire i vostri dati, il vostro indirizzo email, un documento di riconoscimento valido (per il KYC) ed un selfie;

3) Finanziare l’account: Per acquistare criptovalute è necessario depositare denaro nel conto dell’account. Per farlo potete utilizzare tantissimi metodi di pagamento. ono disponibili Satispay, le carte di credito e i bonifici bancari;

4) Comprare la prima criptovaluta: Vi basterà cercare nella barra di ricerca la crypto che desiderate acquistare e stabilire quanto denaro utilizzare. Potete iniziare con soli venti euro! Alcune funzionalità sono state aggiunte di recente. L’acquisto ricorrente, ad esempio, permette di comprare un asset con cadenza temporale. Il Salvadanaio invece, è utile per creare un secondo portafoglio, completamente indipendente dal principale.