Wizz Air assicura i passeggeri contro i rischi derivanti dal Covid-19

Wizz Air annuncia che offrirà ai passeggeri la copertura assicurativa Covid-19 come parte del suo pacchetto assicurativo di viaggio, disponibile su wizzair.com attraverso la partnership della compagnia aerea con la compagnia assicurativa Chubb. I clienti Wizz Air ora possono acquistare un’assicurazione di viaggio che copre le cancellazioni relative al Covid-19 e le spese mediche quando viaggiano all’estero. Ad esempio, se si contraesse il Covid-19 durante un viaggio all’estero e si dovessero sostenere costi aggiuntivi per prolungare il soggiorno o spese mediche per le cure durante la malattia, l’assicurazione di viaggio Wizz Air coprirà tutto questo (si applica il limite massimo).

L’assicurazione di viaggio di Wizz Air copre anche il bagaglio smarrito, rubato o danneggiato, nonché la mancata partenza. Si applicano termini, condizioni ed esclusioni. Oltre all’assicurazione di viaggio, Wizz Air offre una copertura di cancellazione autonoma in alcuni paesi. Sia la copertura per la cancellazione che l’assicurazione di viaggio possono essere acquistate durante il processo di prenotazione del volo su wizzair.com e sulla mobile app della compagnia aerea e sono applicabili sia per i biglietti di sola andata che di ritorno. Termini e condizioni completi possono essere trovati qui

Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager, ha detto: “In Wizz, ci impegniamo a ottimizzare l’esperienza di viaggio, che si tratti del processo di prenotazione, del servizio a bordo o dell’offerta di extra aggiuntivi che rendono il viaggio più comodo e fluido. Con il nostro pacchetto assicurativo di viaggio aggiornato, i passeggeri possono essere certi di essere preparati e coperti in caso di interruzioni del viaggio a causa del Covid-19“.

Potrebbero interessarti Lorenzo Mattioli confermato alla Presidenza di ANIP-Confindustria Cattolica Assicurazioni, Cda avvia iter per la presentazione di una lista per il rinnovo del board Effetto Draghi: lo spread scende sotto quota 100 punti, è la prima volta dal dicembre 2015