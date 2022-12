Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Vice Direttore Generale Innovazione e Sistemi di pagamento dell’ABI, Pierfrancesco Gaggi, a seguito del nostro articolo “Vorrei ma non POS”.

Egregio Direttore,

l’articolo di Massimiliano Cassano pubblicato il 16 dicembre scorso sul settimanale da Lei diretto riporta un efficace quadro della complessità e varietà del mercato dei servizi di pagamento disponibili a favore delle imprese commerciali e dei loro clienti, in Italia così come nel resto d’Europa e del mondo. Questi servizi sono offerti da una molteplicità di soggetti (i fornitori di servizi di pagamento, fra i quali operano anche le banche), in un regime di piena concorrenza fra di loro in quanto a strumenti proposti. Come l’articolo bene illustra, alcuni di questi servizi si basano sull’utilizzo di circuiti (nazionali, come il nostro PagoBANCOMAT, o internazionali) ai quali i fornitori di servizi di pagamento aderiscono, scambiandosi fra di loro una commissione fra il fornitore che offre il servizio all’esercente e il fornitore che offre il servizio al titolare della carta. È questa commissione che i fornitori di servizi di pagamento si scambiano fra di loro ad essere regolamentata da norma europea – e quindi per tutti i circuiti che operano in Europa – al livello dello 0,2% per le carte di debito e al livello dello 0,3% per quelle di credito. Nulla stabiliscono le norme – né potrebbero – in merito alle commissioni praticate all’esercente, né al titolare della carta, commissioni rispetto alle quali esiste una varietà ricchissima di proposte che, come l’articolo ben descrive, assumono le forme e i livelli più diversi, grazie alla elevatissima concorrenza che caratterizza il settore, popolato da operatori nazionali e internazionali.

Cordiali saluti,

Pierfrancesco Gaggi

Vice Direttore Generale Innovazione e Siatemi di pagamento

ABI