Claudia Conte racconta le ‘Storie di Sostenibilità’ di Enel: una voce per lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale

Dalla disparità di genere alla formazione professionale, dalla disabilità intellettiva al volontariato aziendale: “Storie di sostenibilità” è una serie di videopodcast ideata e condotta dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte per Enel. Quattro appuntamenti, disponibili su Spotify e YouTube, per esplorare le tante dimensioni della sostenibilità. Un format coinvolgente che vede gli stessi protagonisti dei progetti raccontare il legame di Enel con il territorio e il continuo impegno dell’azienda per il benessere delle comunità.

Con la prima puntata, dedicata alla Diversity & Inclusion, la giornalista, da sempre attenta ai diritti umani e in particolare a quelli delle donne, ci porta alla scoperta di Back to School, il progetto sviluppato da Enel che prevede l’incontro tra giovani professioniste Enel, tutte laureate STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), con studentesse di diverse scuole italiane, per coinvolgerle in queste materie così importanti per i lavori del futuro e incentivarle a intraprendere carriere scientifiche.

Nel secondo episodio, Claudia Conte si sposta virtualmente nella meravigliosa cornice di Piazza del Popolo, una delle sedi di Albergo Etico, struttura gestita da persone con disabilità affiancati da professionisti dell’accoglienza alberghiera offrendo loro un ambiente lavorativo inclusivo e opportunità di crescita professionale. Il progetto è realizzato da Download Cooperativa Sociale grazie al supporto di Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel attiva al fianco delle realtà del Terzo Settore.

Nel terzo appuntamento di Storie di Sostenibilità, i protagonisti ci forniscono uno spaccato molto interessante della formazione di alta specializzazione tecnologica che Enel porta avanti con la Fondazione ITS EL – Istituto Tecnologico Superiore per l’Energia del Lazio, di cui il Gruppo è socio fondatore. In particolare, l’iniziativa ha l’obiettivo di supportare la riqualificazione professionale dei lavoratori, favorendo la transizione verso nuove carriere green e spingendo sempre più giovani verso le specializzazioni del futuro. Un modo per rispondere all’esigenze delle imprese di avere una didattica concreta in cui l’apprendimento si realizza attraverso l’azione e la sperimentazione.

Solidarietà e inclusione sono invece i temi centrali della quarta e ultima puntata, focalizzata sull’esperienza del volontariato aziendale. Nel corso del 2023, quasi mille lavoratori del Gruppo hanno partecipato a circa 95 attività aziendali che si sono svolte in 19 città italiane, in collaborazione con le più importanti organizzazioni del Terzo Settore.

Enel, infatti, dal 2019 riconosce a tutti i suoi dipendenti la possibilità di usufruire di una giornata all’anno di permesso regolarmente retribuito per svolgere opere di volontariato. Ad oggi, quasi 2mila dipendenti del colosso energetico italiano hanno preso parte a 190 iniziative complessive per un totale di 13.610 ore dedicate alla solidarietà e al bene della collettività.

Nel 2023 è stata effettuata, in collaborazione con Legambiente, un’importante operazione di pulizia durante la quale i volontari di Enel hanno contribuito a raccogliere circa 1,1 tonnellate di rifiuti dalle strade e dai litorali italiani. O ancora: insieme a Caritas sono state distribuite 6,1 tonnellate di pasti caldi a oltre 3.500 persone in difficili condizioni economiche e sociali.