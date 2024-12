Carlos Tavares si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Stellantis. Lo ha reso noto la stessa multinazionale dell’automotive nella serata di oggi, domenica 1 dicembre.

“Il consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di John Elkann, ha accettato le dimissioni di Carlos Tavares dalla carica di Chief Executive Officer con effetto immediato”, si legge nel comunicato diffuso dall’azienda. “Il processo per la nomina di un nuovo Ceo permanente è già in corso, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio, e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, sarà istituito un nuovo Comitato Esecutivo presieduto da John Elkann”.

Nella nota, il presidente di Stellantis John Elkann dichiara: “Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di Psa e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore. Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo Ceo. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della Società nell’interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders”.

Il contratto di Tavares sarebbe andato in scadenza nel 2026 e da diversi mesi circolavano indiscrezioni secondo cui il suo incarico non sarebbe stato rinnovato.

Tavares, 66 anni, portoghese, era alla guida di Stellantis fin dalla fondazione della casa automobilistica, nata nel 2021 dalla fusione tra Fiat-Chrysler e il Gruppo Peugeot. Nei sette anni precedenti era stato amministratore delegato di Peugeot, mentre in precedenza aveva lavorato per oltre trent’anni in Renault.

Nell’ultimo anno il manager è stato protagonista di un duro scontro con il Governo italiano, a cui chiedeva di stanziare più fondi per gli incentivi all’acquisto di auto elettriche. Sotto la sua gestione, Stellantis ha adottato il piano strategico “Dare Forward 2030”, che prevede di aumentare la quota di veicoli elettrici al 100% in Europa e al 50% negli Stati Uniti entro la fine del decennio.

Sempre sotto la sua gestione, la forza lavoro di Stellantis in Italia si è ridotta del 14% in tre anni e Fiat ha perso il primato di marchio più venduto nel nostro Paese, superato prima da Volkswagen e poi da Toyota.

Nel 2023 Stellantis ha registrato 189,5 miliardi di euro di ricavi netti (+6% sul 2022) e un utile di 18,6 miliardi (+11%). Ma nel primo semestre 2024 i conti sono peggiorato, con ricavi per 85 miliardi i euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un utile di 5,6 miliardi, in ribasso del 48%.

“Tavares si è dimesso. I lavoratori italiani rimangono. E noi vogliono un piano industriale e occupazionale subito”, commenta su Facebook Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil.

