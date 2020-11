Reddito di cittadinanza, ultime notizie oggi 13 novembre 2020

Quali sono le ultime notizie sul Reddito di Cittadinanza di oggi, lunedì 16 novembre 2020? In questo articolo trovate tutte le ultime informazioni su date di pagamento, requisiti, rinnovi e notizie riguardanti il RdC.

A ottobre sussidio sospeso a 900mila persone – La sospensione per un mese del reddito di cittadinanza a chi lo riceveva fin dall’avvio della misura lascia scoperte a ottobre 900mila persone. Stando agli ultimi dati Inps, a ottobre i nuclei percettori di reddito e pensione di cittadinanza sono stati 970.631 per un totale di 2,2 milioni di individui, contro i 3,1 milioni che avevano ricevuto il sussidio a settembre. Infatti 381 mila nuclei sono decaduti. Il 78 per cento ha rifatto domanda per tornare a ricevere l’indennità con il mese di novembre. In Campania, la Regione che conta di gran lunga più beneficiari, il numero di quanti hanno ricevuto l’assegno è sceso di circa 200mila in un mese, a 503mila.

Date pagamento novembre

Quando viene pagato il Reddito di Cittadinanza a novembre? La data da segnarsi è quella del 27 novembre 2020. Questo mese ci saranno controlli più stringenti per chi non ha speso il sussidio nei mesi scorsi. Per questi beneficiari scatteranno tagli fino al 20 per cento dell’importo. I nuovi destinatari del RdC riceveranno la carta con l’accredito il 16 novembre 2020.

Requisiti per il rinnovo del Reddito di Cittadinanza

Quali sono i requisiti per rinnovare il Reddito di Cittadinanza? Ve lo diciamo subito. Per vedersi accogliere la richiesta bisogna avere:

Isee del nucleo familiare non superiore ai 9.360 euro;

Reddito familiare non superiore a 6 mila moltiplicato per la scala di equivalenza, la soglia è elevata a 7.560 in caso si richieda la Pensione di Cittadinanza e a 9.360 se il nucleo richiedente è in affitto;

Essere cittadino italiano, UE o extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo;

Residenza in Italia da 10 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

Patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro (soglia che aumenta in determinati casi);

Nessun familiare del nucleo richiedente è intestatario di motoveicoli, autoveicoli immatricolati negli ultimi 6 mesi o negli ultimi 2 anni se la cilindrata è superiore a 160 cc nel caso delle auto; 250 cc nel caso delle moto (qui tutte le info ufficiali).

