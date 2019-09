Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo TPI raccoglie in tempo reale le ultime news in tema pensioni di oggi, venerdì 27 settembre 2019. Di seguito tutte le notizie e le novità sul sistema previdenziale e su tutti i programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna,

Pensioni news, Tridico garantisce: “Quota 100 resta e non si cambia”

Quota 100 sarà mantenuta anche nel 2020 e non cambierà. Il programma di pre-pensionamento riservato a chi ha almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi non subirà modifiche. Lo ha assicurato Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, intervistato ieri 26 settembre dall’Ansa. “Non ci sono state chieste valutazioni e verifiche su possibili modifiche di Quota 100 né dei coefficienti né dell’aspettativa di vita”, ha chiarito Tridico.

“Non ci sono cambiamenti in quella direzione. Non è necessario cambiare la previdenza ogni anno, anzi va cambiata a medio lungo termine”, ha aggiunto il presidente dell’Inps. “Quota 100 dura tre anni e questo è un periodo di riflessione su cosa si può fare dopo”.

Quota 100 anche nel 2020, Renzi non ci sta

Quota 100 va verso la conferma in manovra economica. Nonostante le divisioni tra Pd e M5S, la misura di pensionamento anticipato dovrebbe essere mantenuta dal Governo Conte bis. Conferme in tal senso sono arrivate nei giorni scorsi sia dallo stesso premier Giuseppe Conte sia dai ministri Roberto Gualtieri (Economia) e Nunzia Catalfo (Lavoro).

Cinque Stelle e Partito democratico avrebbero raggiunto un accordo di compromesso: Quota 100 resta fino alla scadenza della sperimentazione triennale, ossia fino al 2021, poi sarà abrogata e sostituita da un’Ape sociale strutturale.

A cambiare lo scenario potrebbe essere il pressing del fronte avverso alla misura. In prima fila c’è Matteo Renzi: il leader di Italia Viva anche ieri è tornato all’attacco. “Quota 100 va eliminata” ha osservato. “Ma il ministro Gualtieri ha escluso questa ipotesi”. “Noi ci atterremo a quello che farà il governo e non faremo i pierini del governo e cercheremo di dare una mano”, ha chiarito peraltro Renzi.

Pensioni news, da Quota 100 risparmi per 1,7 miliardi

Nel 2019 Quota 100 ha pesato sui conti pubblici assai meno del previsto. A causa delle adesioni inferiori alle attese, per il programma di pre-pensionamento sono stati spesi finora poco più di 2,1 miliardi di euro. All’inizio dell’anno il Governo M5S-Lega aveva stanziato per la misura 3,8 miliardi, ma a oggi è stata utilizzata poco più di metà di quella somma.

All’inizio del 2019, per Quota 100 e le altre forme di pensionamento anticipato, erano state previste 290mila adesioni. Si pensava che avrebbe fatto domanda circa l’80 per cento degli aventi diritto. Ad oggi le domande accolte per Quota 100 sono poco meno di 176mila.

Quota 100, nel 2019 risparmi per 1,7 miliardi di euro

