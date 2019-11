Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, giovedì 7 novembre 2019.

Ipotesi pensione di garanzia nel 2020

Il 2020 potrebbe essere l’anno nuovo per l’avvio della pensione di garanzia in favore dei giovani. L’ipotesi, fortemente sponsorizzata dai sindacati, ha preso corpo in particolare dopo il vertice tra le sigle e il governo di lunedì 4 novembre. Al termine del summit la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato per l’anno prossimo l’apertura di un tavolo sulle pensioni con i sindacati. Catalfo ha spiegato che il confronto affronterà anche il tema della pensione di garanzia per i giovani.

La questione riguarda in particolare coloro che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 1995, anno in cui entrò in vigore il metodo di calcolo contributivo. Complice anche l’esplosione della precarietà nel mercato del lavoro a partire dai primi anni Duemila, questi lavoratori rischiano di andare in pensione a un’età piuttosto avanzata e con assegni bassi.

I sindacati chiedono perciò una pensione di garanzia, legata agli anni di contributi e all’età di uscita, in modo da garantire un assegno pensionistico comunque dignitoso. La misura sarebbe messa a carico della fiscalità generale, ossia sarebbe finanziata con le tasse pagate dai cittadini.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

