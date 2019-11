Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, sabato 30 novembre 2019.

Tridico: “La spesa per le pensioni è assolutamente sostenibile”

“In Italia la spesa pensionistica è assolutamente sostenibile, anzi è inferiore rispetto alla media dei Paesi europei”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a Cagliari per la presentazione del rendiconto sociale 2017-2018 dell’Istituto che opera in Sardegna.

“Vorrei anche dissipare un equivoco: l’Inps gestisce una spesa pensionistica e previdenziale assistenziale totale pari a circa il 16 per cento del Pil. Ma la parte che riguarda i contributi è poco meno del 12 per cento”, ha sottolineato Tridico. Questo, ha aggiunto il presidente dell’Inps, significa che “in Italia le pensioni rappresentano il 12 per cento della spesa sul Pil, non il 15 o il 16 come in certi casi erroneamente si è detto”.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

Potrebbero interessarti Fa flop l’offensiva di Minali su Cattolica. Gli azionisti in difesa dell’ex Ad fanno marcia indietro Spread Italia: Btp/Bund oggi venerdì 29 novembre 2019 in tempo reale Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Per i geriatri andare in pensione fa male alla salute