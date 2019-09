Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo TPI raccoglie in tempo reale le ultime news in tema pensioni di oggi, domenica 29 settembre 2019. Di seguito tutte le notizie e le novità sul sistema previdenziale e su tutti i programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna.

Quota 100: nel 2019 avanzano 1,7 miliardi

Dal fondo stanziato a inizio 2019 per Quota 100 a fine anno dovrebbero avanzare circa 1,5 miliardi. È quanto emerge dal rapporto di monitoraggio che l’Inps ha inviato nelle scorse settimane al Parlamento, i cui risultati sono stati riportati nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore.

Rispetto ai 3,8 miliardi stanziati, la spesa complessiva per i programmi di pensionamento anticipato senza adeguamento dei requisiti alla speranza di vita non dovrebbe superare i 2,1 miliardi. Questo significa un risparmio che a tre mesi dalla fine dell’anno è pari a 1,7 miliardi di euro.

All’inizio del 2019, per Quota 100 e le altre forme di pensionamento anticipato, erano state previste 290mila adesioni. Ad oggi le domande accolte per Quota 100 sono poco meno di 176mila.

Come saranno utilizzati i soldi risparmiati sui pensionamenti anticipati? Le ipotesi sono sostanzialmente due: destinarli sempre al fondo stanziato per i pre-pensionamenti oppure utilizzarli per ridurre il deficit dei conti pubblici. Più probabile la seconda strada.

