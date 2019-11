Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, giovedì 28 novembre 2019.

Pensioni, l’Ocse boccia l’Italia

L’Ocse boccia il sistema pensionistico italiano: troppo generoso e troppo gravoso per i conti pubblici. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in Italia si dovrebbe “aumentare l’età effettiva di ritiro dal lavoro”, che al momento è in media a 62 anni (contro i 60 della media Ocse e i 67 della pensione di vecchiaia), e bisognerebbe diminuire la spesa pensionistica, che oggi vale circa il 16 per cento del Pil (contro il 13 per cento della media Ocse).

Nel suo rapporto “Pensions at a Glance” l’Ocse sottolinea che l’Italia, oltre ad aver introdotto Quota 100 che consente di ritirarsi in anticipo dal lavoro, ha bloccato l’aumento dei requisiti legati all’aspettativa di vita fino al 2026 per coloro che hanno almeno 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 e 10 mesi se donne. Inoltre non è prevista una revisione per l’età di vecchiaia nel 2021 legata all’aspettativa di vita.

L’Organizzazione ricorda le difficoltà del mercato del lavoro italiano con una percentuale di lavoro temporaneo e part time che generalmente dà guadagni più bassi, più alto rispetto alla media dei paesi Ocse. “Queste forme di lavoro – si legge nel rapporto – aumentano il rischio di basse pensioni future dato che il sistema italiano collega strettamente le pensioni ai contributi”.

Inoltre, sottolinea l’Ocse, i tassi di occupazione di giovani e anziani in Italia sono ancora bassi con il 31 per cento di giovani tra i 20 e i 24 anni al lavoro contro il 59 per cento medio Ocse e il 54 per cento tra i 55 e i 64 anni contro il 61 per cento della media Ocse.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

Potrebbero interessarti Venture Capital, nuovo investimento: due milioni di euro in Osteocom Concorsi pubblici 2019, assunzioni al comune di Milano per 201 contabili: ultimi giorni per presentare la domanda Spread Italia: Btp/Bund oggi mercoledì 27 novembre 2019 in tempo reale

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: