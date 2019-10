Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, martedì 22 ottobre 2019.

La Cgil: “Da Quota 100 risparmi per 7 miliardi di euro”

Da Quota 100 e dalle altre misure previdenziali contenute nel relativo decreto deriveranno 7 miliardi di euro di risparmi in tre anni. “Risorse importanti che dovranno essere necessariamente ridestinate al capitolo pensioni”. Lo sottolinea la Cgil sulla base di elaborazioni realizzate dall’Osservatorio Previdenza della Fondazione Di Vittorio.

Nel dettaglio, secondo il sindacato, le risorse risparmiate nel corso dei tre anni sono 1,5 miliardi nel 2019, 2,9 miliardi nel 2020 e 2,6 miliardi nel 2021. Questo perché le adesioni a Quota 100 e agli altri programmi di pre-pensionamento sono state inferiori alle stime. Anche le misure Ape sociale e precoci, in base a quanto rilevato dall’analisi della Cgil, raggiungono poche persone.

Secondo il sindacato, “sono i vincoli normativi previsti, in particolare per i lavoratori gravosi, a non permettere a molti soggetti, nonostante la gravosità del lavoro svolto, di accedere a tale strumento”.

La Cgil auspica “una riforma previdenziale volta a garantire flessibilità in uscita per tutti dopo i 62 anni, con interventi che tengano conto della condizione delle donne, dei lavoratori discontinui e precoci, dei lavoratori gravosi e usuranti, del lavoro di cura, e degli esodati”. “Chiediamo infine che venga introdotta una pensione contributiva di garanzia per i più giovani”, conclude il sindacato.

Pensioni news, Confindustria: “Quota 100 è l’immagine di un paese che non guarda ai giovani”

“Quota 100 è l’immagine di un paese che guarda al mondo delle pensioni e che guarda poco ai giovani”. Lo sostiene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. “Dovremmo costruire un grande piano di inclusione giovani. Non guardare solo dietro ma anche davanti a noi. Uno dei due termini che secondo noi che sono oggetto di distrazione del Paese sono giovani e occupazione, ossia giovani e lavoro”, ha osservato Boccia a margine dell’inaugurazione di uno stabilimento a Salerno.

