In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, lunedì 21 ottobre 2019.

Sondaggio: Quota 100 divide gli italiani

Quota 100 divide gli italiani. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Emg-Acqua e presentato durante il programma tv Agorà, in onda su Raitre. Il 46 per cento degli intervistati ritiene che la misura pensionistica 100 non vada modificata, il 34 per cento sostiene la necessità di modifiche e il 12 per cento pensa che la misura vada abolita in toto.

Quota 100 consente di andare in pensione a coloro che abbiano raggiunto almeno 62 anni d’età anagrafica e 38 di contributi versati. Il programma è stato introdotto come sperimentazione triennale nel 2019 dal Governo M5S-Lega. La nuova maggioranza di governo è divisa: il M5S sostiene la misura, mentre il Pd e Italia Viva sono contrari. Le parti hanno raggiunto un compromesso in base al quale Quota 100 resterà in vigore fino alla sperimentazione triennale, ossia fino alla fine del 2021, salvo poi essere cancellata.

Pensioni, il ministro Gualtieri annuncia una riforma

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato una riforma delle pensioni per gestire il “dopo Quota 100”. “Bisogna costruire un assetto più equo, flessibile ed equilibrato del sistema previdenziale, e abbiamo valutato che prendersi il tempo per una riforma complessiva fosse più efficace rispetto a un intervento estemporaneo sulle finestre”, ha dichiarato il ministro in una intervista a Il Sole 24 Ore. Qui l’articolo completo.

