Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, lunedì 18 novembre 2019.

Pensioni, la Cisl propone uno sciopero generale

Ancora tensioni tra governo e sindacati sul tema delle pensioni. La sigla dei pensionati della Cisl nei giorni scorsi, in occasione della manifestazione al Circo Massimo, ha lanciayo la proposta di uno sciopero generale “per i diritti, il lavoro e le pensioni”.

“Il governo ascolti le richieste dei pensionati”, esorta il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. “Basta con le promesse, occorre ridare ossigeno alle famiglie e senza i pensionati, il vero ammortizzatore sociale di questo Paese, l’Italia non potrà riprendere il cammino della crescita economica e sociale”. “Siamo la nuova resistenza di questo Paese, senza risposte la nostra mobilitazione continuerà”, avverte Barbadallo.

All’attacco anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: “Stiamo chiedendo che ci sia una vera riforma delle pensioni che metta mano alla legge Fornero”, dice. “Dobbiamo dare un futuro ai giovani, abbiamo bisogno di riconoscere i lavori più pesanti e soprattutto dare l’idea che c’è un sistema pubblico che garantisce tutti per il futuro, nei prossimi anni”.

E ancora: “C’è bisogno di riconoscere il ruolo che i pensionati hanno avuto in questo Paese e c’è bisogno di una vera rivalutazione delle pensioni. E poi stiamo chiedendo una legge sulla non autosufficienza, che non è un problema solo dei pensionati ma di estensione delle tutele e dei diritti delle persone”.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

