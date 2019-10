Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, domenica 13 ottobre 2019.

Pensioni news, nella manovra non si parla di previdenza

Nella prossima manovra economica non dovrebbero esserci interventi particolari sulle pensioni. In tema di previdenza, per ora, il Governo si è limitato a dire che Quota 100 sarà mantenuta per il 2020 e per il 2021, salvo poi essere abolita.

Lo scorso venerdì 11 ottobre al Ministero del Lavoro si è tenuto un vertice sulle pensioni: seduti al tavolo la ministra Nunzia Catalfo e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Il summit si è però concluso con una fumata nera.

I sindacati chiedono innanzitutto di ampliare la platea dei pensionati che percepiscono la quattordicesima, alzando l’asticella del limite di reddito complessivo da due a tre volte il minimo (da 1.026 a 1.539 euro al mese). Poi si insiste sul tema della rivalutazione degli assegni, a partire dall’indicizzazione piena rispetto all’inflazione, sul mantenimento di Quota 100 (senza nuove finestre) e sull’introduzione di un accesso alla pensione più vantaggioso per le donne madri o che hanno fatto lavoro di cura.

Dalla ministra Catalfo è arrivata apertura solo sul fronte dei lavori gravosi. “Sono pronta a ricostituire la commissione sui lavori gravosi per predisporre un intervento normativo che rimoduli in senso inclusivo gli attuali criteri”, ha dichiarato la ministra.

Quota 100: al 30 settembre 185mila domande

Sono 184.890 le domande di pensione anticipata con la cosiddetta Quota 100 arrivate all’Inps al 30 settembre 2019. Sono i numeri forniti dallo stesso Istituto di Previdenza sociale. Le persone che hanno chiesto la pensione con Quota 100 con meno di 63 anni sono state 71.831 mentre 78.896 sono nella fascia tra i 63 e i 65 anni. Sono 34.163, infine, coloro che hanno fatto domanda che hanno più di 65 anni.

Potrebbero interessarti Concorsi pubblici 2019 news: maxi concorso al ministero della Giustizia per 616 operatori giudiziari Reddito di cittadinanza, news del 12 ottobre 2019: necessaria l’integrazione Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Fumata nera tra sindacati e Governo

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: