Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, lunedì 11 novembre 2019.

L’ipotesi Quota 103

Il governo sta pensando di trasformare Quota 100 in Quota 103. A riportare l’indiscrezione è il Corriere della Sera. L’ipotesi sarebbe al vaglio dell’esecutivo per risolvere il problema degli esodati di Quota 100.

Gli esodati di Quota 100 sono coloro che matureranno i requisiti per andare in pensione con questo sistema solo nel 2022, quando cioè il programma non sarà più operativo. Queste persone rischiano di essere fortemente penalizzate rispetto a chi è potuto e potrà andare in pensione con Quota 100.

Secondo l’indiscrezione il governo potrebbe introdurre uno scalino per queste persone per garantire loro una uscita anticipata rispetto ai tempi previsti dalla riforma Fornero.

Si parla appunto di Quota 103, con requisiti diversi rispetto ai 62anni d’eta e a 38 di contributi attualmente previsti. Ma non è ancora chiaro in quale senso questi requisiti potrebbero essere alterati.

