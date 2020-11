Lo sharing online per i mezzi da cantiere arriva in Lombardia. La soluzione innovativa che da alcuni mesi sta riscuotendo un ottimo successo a Nordest amplia ora il proprio raggio di azione e per farlo ha scelto il webinar «A lezione di digitalizzazione», il 1° dicembre, durante il quale presenterà la propria tecnologia. Organizzato da Ance Brescia, l’evento ospiterà infatti la startup altoatesina Rentmas, che offre un vasto parco mezzi di cui permette il noleggio comodamente online. Macchine movimento terra, macchine per l’abbattimento delle polveri, gru a torre, piattaforme di lavoro, generatori e carrelli telescopici: sono questi alcuni esempi dei mezzi che Rentmas noleggia, facendo risparmiare al cliente il trasporto e tempo.

«Siamo orgogliosi di poter presentare la nostra start-up e in questo modo far vedere ai giovani che la digitalizzazione è un ambito importante su cui puntare» spiega Manuel Niederstätter, co-founder dell’azienda. «Questo incontro, anche se virtuale, ci permette di creare nuove collaborazioni, poiché siamo sempre alla ricerca di nuovi partner con cui intraprendere progetti e collaborazioni innovative».

La nuova frontiera del noleggio online

L’idea che si cela dietro Rentmas è molto semplice: qualsiasi imprenditore o semplice privato che possiede macchine da costruzione edili – dagli escavatori alle piccole pale, alle gru – può registrarle sul portale per farle noleggiare da altri utenti, 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana. Dall’altra parte, i clienti che hanno necessità di utilizzare un determinato macchinario per effettuare un lavoro possono verificare in real time sulla stessa piattaforma la sua disponibilità attraverso una mappa e prenderle in prestito per il periodo necessario. La piattaforma risolve così le numerose difficoltà che gli attori del settore delle costruzioni si trovano a vivere quotidianamente, dai problemi legati all’individuazione delle caratteristiche tecniche della macchina fino ai tempi di consegna, normalmente molto lunghi. Rentmas verifica inoltre assicurazione e manutenzione del macchinario offrendo anche la disponibilità per organizzare il trasporto direttamente in cantiere. Il focus specifico dell’azienda è sui macchinari connessi che rispondono ai requisiti del piano Impresa 4.0 e prevede anche il servizio di messa in servizio e formazione certificata.

Un’idea vincente

Un’idea, quella di Rentmas, che è stata già riconosciuta come vincente in diverse occasioni. La soluzione ha partecipato di recente all’Innovation Village di “Green Logistics Expo” di Fiera di Padova, e si è classificata al secondo posto del Klimahouse Future Hub Award, premio consegnato a Klimahouse 2020 a Bolzano per la startup più innovativa nel settore del risanamento energetico in edilizia. Inoltre, ha vinto il Premio Euregio 2019 dedicato alle migliori idee portate dai giovani innovatori provenienti dalle regioni del Tirolo tra Austria e Italia.

A lezione di digitalizzazione

Rentmas sarà uno degli speaker durante il webinar di martedì 1° dicembre organizzato dal Gruppo Giovani e gli specialisti del PID della Camera di Commercio. Tutto il programma e gli altri interventi sono raccolti nella locandina in allegato. La lezione di digitalizzazione si svolgerà sulla piattaforma zoom e la partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Gli interessati si possono iscrivere al seguente link: https://bit.ly/3l3fWz6.

Potrebbero interessarti Snam emette un secondo transition bond da € 500 mln e avvia offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari già in circolazione Scadenze fiscali, aiuti per precari: cosa prevede il decreto Ristori Il linguaggio dei banchieri centrali: come è cambiato e quanto influenza i mercati