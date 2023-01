Microsoft annuncia 10mila licenziamenti: “Nessuno può sfidare la gravità”

Dopo Twitter, Meta e Amazon, la crisi delle Big Tech investe anche Microsoft: l’azienda leader del settore informatico ha annunciato il licenziamento di 10mila dipendenti entro la fine del terzo trimestre del 2023, confermando le indiscrezioni che circolavano da mesi e venivano via via rafforzate da quanto accadeva in società simili, tutte costrette a ridurre fortemente il proprio personale.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia statunitense fondata da Bill Gates, la riduzione della forza lavoro sarà inferiore al 5%. Microsoft ha però fatto sapere che continuerà ad assumere nelle aree strategiche, a differenza di quanto dichiarato ad esempio da Amazon, che ha bloccato da tempo i nuovi ingressi per poi iniziare la contrazione.

Nel premercato, il titolo è salito dello 0,6 per cento, mentre l’azienda dichiarava in un documento di aver appena notificato ai dipendenti interessati i licenziamenti, alcuni dei quali avranno effetto immediato.

Interpellato sui licenziamenti prima dell’annuncio, il ceo di Microsoft Satya Nadella ha affermato che “nessuno può sfidare la gravità” e ha parlato dell’elevata inflazione che sta influenzando la crescita economica in tutto il mondo come la principale causa della decisione.

Con questi tagli l’azienda spera di risparmiare circa 1,2 miliardi di dollari. “Durante la pandemia, c’è stata una rapida accelerazione – ha aggiunto Nadella parlando al World Economic Forum di Davos – penso che oggi attraverseremo una fase in cui ci sarà una certa normalizzazione di quella domanda”.

Secondo quanto riporta Financial Times, inoltre, l’azienda starebbe valutando un investimento di 10 miliardi di dollari in OpenAI, l’organizzazione dedicata alla ricerca e allo sviluppo di intelligenze artificiali che ha sviluppato il chatbot ChatGPT.