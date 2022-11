Manovra, obbligo Pos solo sopra i 60 euro: sale ancora il limite di esenzione

Potrebbe salire da 30 a 60 euro il limite oltre il quale i commercianti sono esentati dall’obbligo di consentire i pagamenti con bancomat e carte. È una delle ultime aggiunte fatte alla bozza della legge di bilancio, varata martedì scorso dal governo Meloni. La nuova versione della manovra raddoppierebbe la soglia sopra la quale sono previste sanzioni per chi non accetta i pagamenti con il Pos.

Attualmente, commercianti, artigiani e professionisti sono tenuti ad accettare carte e bancomat per qualsiasi pagamento, pena la sanzione. Nella prima bozza della manovra era stato ipotizzato lo stop alle multe per chi non mette a disposizione il Pos per i pagamenti fino a 30 euro.

Nella bozza della manovra circolata ieri è anche prevista l’esenzione dall’ Imu per le case occupate e il potenziamento dell’assegno unico per i figli a carico, oltre alla ricostituzione della Società Stretto di Messina, per quanto riguarda il progetto del Ponte sullo stretto. La legge di bilancio dovrà essere approvata da Camera e Senato entro il 31 dicembre, per evitare il temuto esercizio provvisorio.