Women4: Gi Group per l’occupazione femminile

Gi Group promuove un progetto speciale dedicato alle donne, volto al superamento dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e alla promozione della loro occupabilità in quei settori, ancora oggi, a prevalenza maschile, per favorire un mercato del lavoro sostenibile e inclusivo.

Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, lancia Women4, il progetto nato per promuovere l’Employability femminile in settori a maggioranza maschile, a partire dalla logistica per poi passare a Mechanics e ICT nel corso del 2022. Women4 s’inserisce tra le iniziative per la diffusione del concetto, promosso da Gi Group, di Lavoro Sostenibile, con l’obiettivo di creare e mantenere opportunità di lavoro dignitose e sicure e sviluppare percorsi con aziende partner a favore delle lavoratrici di oggi e domani.

Perché Women4?

Tutti ricordiamo i dati Istat a chiusura del 2020: su 101mila nuovi disoccupati, 99mila, ovvero il 98% di chi ha perso impiego a causa della pandemia, sono donne. Un trend che non ha invertito la sua tendenza. Sempre l’Istat segnala, infatti, che la crescita dell’occupazione di questo autunno, oltre 35mila unità a ottobre 2021 su settembre 2021, sia dovuta esclusivamente agli uomini (+ 36mila) mentre il dato femminile resta sostanzialmente stabile.

A questi numeri c’è da aggiungere che il 70% della popolazione femminile occupata si concentra in soli sette dei 21 settori e alcuni di questi sono tra quelli più impattati dall’emergenza (fonte Eurostat).

Women4 è la risposta di Gi Group alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione e ai molti stereotipi che lo contraddistinguono, perché non esistono lavori da uomo o da donna, ma solo opportunità da cogliere.

La logistica

Women4 andrà dapprima ad approfondire la logistica, che registra un trend di crescita significativo, aprendo così a numerose opportunità anche per le donne in cerca di occupazione. Tuttavia, la presenza femminile in ambito logistico è ancora precaria, spesso a causa di una visione eccessivamente stereotipata del settore, troppo legato al concetto di fisicità.

In realtà, grazie alla robotizzazione dei magazzini, sono richieste soprattutto precisione e Digital Skill, ossia competenze trasversali a uomini e donne. Ben il 91% dei professionisti della Supply Chain ritiene che le donne abbiano competenze naturali vantaggiose per lavorare nella logistica.

Ascolta la testimonianza di Daniela che ha partecipato alla Logistics Operation Leader Academy di FIEGE Logistics: https://bit.ly/3dUz8h9

Women4 si traduce in una piattaforma interamente digitale che aiuta le donne a muoversi sulla base di dati e informazioni trasparenti e oggettivi, con percorsi di orientamento ed Empowerment dedicati. Scoprire la piattaforma sarà l’occasione per:

Partecipare a un test innovativo e scientificamente validato per mappare i punti di forza e ricevere suggerimenti di autosviluppo per rafforzare le competenze trasversali;

Sfatare numerosi luoghi comuni che riguardano il binomio donne e logistica;

Fruire di pillole di coaching, webinar e podcast per sostenere un percorso di crescita personale e muoversi con più sicurezza verso nuove opportunità professionali;

Scoprire numerose job offer disponibili in tempo reale e candidarsi.

«In Gi Group stiamo sviluppando una serie di progetti che portino avanti la visione del Lavoro Sostenibile – commenta Elena Sensi, Direttore Marketing di Gi Group – Il nostro obiettivo è dare sicurezza e nuove opportunità a coloro che vivono in un momento storico molto delicato e incerto, soprattutto alle donne. Vogliamo essere al fianco delle candidate e delle lavoratrici, creare nuovi percorsi con partner d’eccellenza che condividano i nostri valori e vogliano dare opportunità alle donne, diventando allo stesso tempo più efficienti e pronti al cambiamento. Siamo partiti da logistica, settore estremamente vivace, in cui l’inclusività deve diventare tema sempre più centrale per le aziende».