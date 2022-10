Torna Destination Work: l’iniziativa digitale e gratuita dedicata a orientamento, formazione e lavoro di Gi Group Holding

Quest’anno l’appuntamento con il mondo del lavoro della prima multinazionale italiana del lavoro apre le porte, virtualmente, il 24 ottobre e si rivolge a tutto il panorama di lavoratori e candidati grazie al coinvolgimento dei diversi brand del Gruppo.

Il progetto, oltre ad ospitare webinar e contenuti di approfondimento sul mondo del lavoro, consente anche di fissare sessioni one to one con un esperto HR di Gi Group Holding per una consulenza personalizzata in ambito lavorativo.

Le registrazioni sono aperte dal 17 ottobre: https://bit.ly/3T4Akl5

Milano, 17 ottobre 2022 – Dopo il successo della passata edizione che ha visto oltre mille iscritti, dal 24 al 28 ottobre Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro, torna con Destination Work, l’iniziativa digitale e gratuita dedicata a orientamento, formazione e lavoro. Dopo il lancio della Holding lo scorso aprile, questa è la prima edizione che vedrà il coinvolgimento di tutti i brand del Gruppo e che si rivolgerà quindi all’intera popolazione di lavoratori e candidati in termini sia di esperienza sia di settore di appartenenza. L’obiettivo? Offrire stimoli, strumenti e opportunità di confronto per costruire o sviluppare il proprio percorso professionale vivendo il mondo del lavoro in maniera più consapevole ed efficace.

Dieci gli appuntamenti in programma che spaziano da consigli e spunti per muovere i primi passi nel mondo del lavoro, a scenari evolutivi e opportunità offerte dal mercato, fino a veri e propri momenti di approfondimento e formazione che interessano le diverse fasi di una carriera.

Durante tutto l’arco della settimana, sarà inoltre possibile accedere all’area Career Corner, ovvero uno spazio dove prenotare sessioni di orientamento one to one per ricevere una consulenza personalizzata sul proprio percorso professionale con gli esperti HR di Gi Group Holding. Le oltre duecento sessioni disponibili sono frutto del tempo e delle competenze donate, in forma volontaria, dai dipendenti che hanno aderito al progetto.

Al fianco di Gi Group Holding come partner in questa edizione: Valore D, Futureberry, Skuola.net, EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, VR46 Riders Academy e 511 Racing Sport.

Una volta effettuata la registrazione all’iniziativa sulla piattaforma dedicata, sarà possibile accedere al programma e al career corner per iscriversi ai singoli webinar e alla sessione one to one, il tutto gratuitamente.

«Con questa edizione di Destination Work vogliamo ribadire la nostra vicinanza a candidati, studenti e lavoratori. Per la prima volta lo facciamo sotto il nome di Gi Group Holding e con il coinvolgimento di tutto il Gruppo. Quotidianamente ci impegniamo a rendere il Lavoro Sostenibile che per noi significa supportare l’employability delle persone dal loro ingresso nel mondo del lavoro e nel lungo periodo, così come nelle transizioni lavorative. Da qui i tre focus della settimana e di tutto il programma: l’orientamento, per ricevere suggerimenti e stimoli sul mondo del lavoro, la formazione, per rimanere aggiornati sui temi e le opportunità, e il lavoro, per conoscere le nuove professioni e le competenze richieste» – commenta Francesco Baroni, Country Manager di Gi Group Holding Italia.

«L’iniziativa è arricchita con momenti di confronto personalizzato grazie al contributo volontario dei nostri esperti, consulenti e recruiter, a testimonianza della diffusa consapevolezza dell’impatto che il nostro lavoro può avere sulla vita delle persone».