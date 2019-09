Reddito di cittadinanza pagamento settembre 2019: quando arriva la ricarica

Quando arriva il pagamento del reddito di cittadinanza di settembre 2019? In questo articolo puoi trovare tutte le informazioni utili sulla data in cui l’Inps dispone la ricarica della card del Rdc.

Reddito di cittadinanza pagamento settembre: data

La data in cui avviene il pagamento del reddito di cittadinanza dipende dal mese in cui la propria domanda di accesso al Rdc è stata accolta. A settembre valgono le stesse regole applicate finora.

Come spiega l’Inps sul proprio sito web, se sei al tuo primo mese di reddito di cittadinanza – ossia se la tua domanda è stata accolta ad agosto e quindi settembre è il primo mese nel quale ricevi il sussidio – il pagamento viene disposto il giorno 15 del mese e la ricarica della card arriva intorno al giorno 20.

Se invece nel mese o nei precedenti hai già ricevuto il pagamento – ossia se la tua domanda è stata accolta prima di agosto e quindi settembre non è il primo mese nel quale ricevi il sussidio – il pagamento viene disposto dall’Inps alla fine del mese, di solito tra il giorno 24 e il 27, e la ricarica della card arriva nei 3 o 4 giorni successivi.

Reddito di cittadinanza: il calendario dei pagamenti

Di seguito, il calendario completo delle date di pagamento del reddito di cittadinanza di settembre 2019:

Domande accolte a marzo 2019: pagamento alla fine di settembre;

Domande accolte ad aprile 2019: pagamento alla fine di settembre;

Domande accolte a maggio 2019: pagamento alla fine di settembre;

Domande accolte a giugno 2019: pagamento alla fine di settembre;

Domande accolte a luglio 2019: pagamento alla fine di settembre;

Domande accolte ad agosto 2019: pagamento disposto dall’Inps il 15 settembre, accredito sulla card nei 3/4 giorni successivi.

Reddito di cittadinanza: modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento del reddito di cittadinanza, a settembre vale il consueto meccanismo previsto dall’Inps. Il denaro del Rdc non viene erogato in contanti. La somma a cui si ha diritto viene pagata in modalità elettronica attraverso la ricarica della apposita card emessa da Poste Italiane sulla base di un accordo con Inps e con il governo italiano.

Reddito di cittadinanza pagamento settembre 2019: tutte le informazioni

Come si calcola l’importo del reddito di cittadinanza