Troppi debiti: l’azienda di occhiali fondata da Lapo Elkann è a un passo dalla chiusura

Italia Independent, il gruppo produttore di occhiali fondato nel 2008 da Lapo Elkann, è a un passo dalla chiusura. Il prossimo 26 gennaio si terrà un’assemblea straordinaria degli azionisti che avrà come primo punto all’ordine del giorno la liquidazione della società.

L’azienda, che nel 2013 era stata quotata a Piazza Affari a 26 euro per azione, vale oggi circa cento volte meno: 0,25 centesimi per azione, per una capitalizzazione pari a 3,8 milioni di euro.

Lo scorso settembre il marchio è stato venduto per un milione di euro all’M Group, società che controlla il Gruppo Modo dell’imprenditore veneto Alessandro Lanaro.

Economia / Il Memorandum Fiat-Algeria: Stellantis punta sul Nord Africa. E intanto a Melfi si sciopera Economia / Stellantis cede 28 impiegati di Pomigliano a un’azienda delle Bermuda

Da diversi anni ormai Italia Independent deve fare i conti con una pesante mole di debiti. Nel corso del 2023 l’azienda ha completato un percorso di risanamento che – secondo Milano Finanza – ha portato a una riduzione dell’esposizione da 23 a 18 milioni di euro. Il gruppo, peraltro, oggi non è operativo.

Dal 2017 a oggi Lapo Elkann ha versato quasi 40 milioni di euro per tenere a galla la società. L’ultima iniezione di capitale risale a circa un anno fa, quando il nipote di Giovanni Agnelli e fratello di John Elkann ha staccato un assegno da 12,8 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Agnelli Tech: ecco il nuovo business della dinastia