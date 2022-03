Quanto si paga il gas al mese: i prezzi, le tariffe, i fornitori

Il gas, unito alla luce, è una spesa fissa che incide sul bilancio famigliare. A causa del rincaro bollette e della guerra scoppiata in Ucraina, il costo d’importazione è salito drasticamente. Ma quanto si paga ogni mese il gas? Cosa influisce su questa spesa? Quali sono costi fissi e costi variabili? E quali sono le tariffe? Cambiano di fornitore in fornitore? Scopriamolo insieme.

I prezzi del gas: quanto costa

Come vi abbiamo già spiegato qui, per comprendere il costo del gas è necessario dapprima fare una differenza tra mercato tutelato (che cesserà nel 2024) e mercato libero. Ci soffermeremo principalmente sui costi del mercato libero. In questo caso il costo al metro cubo può variare in base al fornitore scelto.

A marzo 2022, come riporta Lucegas.it, la tariffa più conveniente è quella offerta da NeN Special 48 Gas, con 0,66€/Smc. In questo caso la spesa mensile si aggira intorno ai 77€. Di seguito ecco la tabella delle tariffe per metro cubo di gas:

Eni Gas e Luce Link 0,77 €/Smc 92,5 €/mese

NeN Special 48 Gas 0,66 €/Smc 77 €/mese

Iren Web Gas 0,69 €/Smc 88,8 €/mese

Sorgenia Next Energy Gas 2,16 €/Smc 194 €/mese

Enel E-Light Gas 0,79 €/Smc 95,3 €/mese

Su cosa si basa il prezzo del gas in Italia? Sono principalmente quattro le macro componenti che influiscono sul prezzo finale di una bolletta. La prima è la spesa del gas naturale, poi seguono le spese di trasporto e di distribuzione del gas che arriva fino a casa nostra. Il terzo passaggio riguarda la spesa per gli oneri di sistema e infine l’IVA.

Quali sono i fornitori in Italia

Sono diversi i fornitori di luce e gas in Italia a cui è possibile rivolgersi, ognuno di questi avrà la possibilità di offrire un pacchetto specifico in base alle esigenze di consumo del richiedente. Di seguito riportiamo alcuni nomi di fornitori di Luce e Gas (è possibile infatti richiedere ad un unico fornitore entrambe le energie) di mercato libero: