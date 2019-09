Flat tax, il ministro dell’Economia Gualtieri: “Non la faremo mai”

Il nuovo ministro dell’Economia Gualtieri manda definitivamente in soffitta la flat tax. “Non la faremo mai”. Definitivamente archiviata, quindi, la misura fiscale a cui puntava l’ex vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

Il giudizio di Gualtieri sulla flat tax è severissimo: “Dava tanto a chi ha di più”. “Era ingiusta, sbagliata, insostenibile e incostituzionale”, ha detto il ministro dell’Economia. Incostituzionale, ha spiegato, perché “violava la progressività, che oltretutto è alla base del modello sociale europeo insieme al Welfare”.

La flat tax, dunque, non è nei programmi del governo Pd-M5s. D’altronde, è indubbio che il Ministero di via XX settembre sia quello in cui di più si avverte il cambiamento nel passaggio da un governo Conte all’altro.

“Noi siamo il governo degli asili nido, degli investimenti e della riduzione delle imposte ai più deboli”, ha aggiunto il ministro nella sua lunga intervista al quotidiano La Repubblica. “Intendiamo avviare la riduzione della pressione fiscale per i redditi medi e bassi e per le aziende che innovano”: è il programma.

Gualtieri, che oggi è a Helsinki all’Eurogruppo e all’Ecofin, archiviata la flat tax, ricorda l’impegno del governo nella prossima manovra economica di ottobre per disinnescare l’aumento Iva, probabilmente con i risparmi di Quota 100 e Reddito di cittadinanza. “Non abbiamo ancora i numeri definitivi, ci stiamo lavorando, ma l’obiettivo principale è bloccare l’aumento di 23 miliardi dell’iva che avrebbe un impatto negativo su crescita e investimenti”.

Su Reddito di cittadinanza e Quota 100, il ministro ha assicurato: “Non li cancelleremo con la manovra economica di ottobre”.

Roberto Gualtieri, chi è il ministro dell’Economia del governo Pd-M5s

Mulè: “Pensano solo a tassare gli italiani”

“Buttate alle ortiche dignità politica e lealtà verso gli elettori, ora il Ministro dell’Economia targato Pd getta la maschera: la flat tax non si farà mai. Non è una scoperta, ma la conferma dell’incapacità di un esecutivo di sinistra naturalmente votato a tassare gli italiani”. Lo scrive su twitter Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.