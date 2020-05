Enel sceglie Isolfin per la sanificazione dei suoi veicoli commerciali

Isolfin, azienda leader nel comparto dei servizi per i principali gruppi di petrochimica, costruzione navale, raffinazione ed energia, annuncia di avere cominciato i servizi di sanitizzazione da Covid-19 dei veicoli commerciali della flotta di Enel Italia. In totale più di 150 persone sono mobilitate per l’igienizzazione e sanitizzazione delle autovetture di Enel Italia, procedura che verrà eseguita con trattamenti all’ozono con potere ossidante e disinfettante, con dispositivi professionali che erogano vapore secco a una temperatura di 180 gradi e con soluzioni disinfettanti appositamente studiate in grado di

eliminare la carica virale. L’intervento coprirà tutto il territorio nazionale e coinvolgerà fino a 2.500 veicoli a settimana.

Questo intervento sarà in parallelo a quelli già in atto per la sanitizzazione degli ambienti di lavoro delle compagnie Enipower S.p.A. (sede di Ravenna), Saras S.p.A. (sede di Cagliari) e Poste Italiane nelle regioni Lombardia, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Toscana. L’amministratore delegato di Isolfin, Marco Nori, ha dichiarato: “Siamo fieri che Enel Italia si sia affidata all’esperienza e alla professionalità di Isolfin. Insieme agli interventi per altre aziende strategiche come Enipower, Poste Italiane e Saras, questo impegno conferma che Isolfin è un punto di riferimento per le aziende che pongono la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro al centro della gestione dell’emergenza. Per tornare a essere produttivi occorre agire con prontezza ma anche e soprattutto con efficacia e professionalità, dobbiamo metterci tutta la nostra esperienza e lo scrupolo di attenerci rigorosamente alle indicazioni fornite dagli scienziati”.

