Concorsi pubblici 2019 ultime notizie

In questo articolo sono presenti tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici e le news aggiornate sugli ultimi bandi di concorso pubblicati sulla gazzetta ufficiale.

Concorsi news, Fioramonti: bando per il concorso straordinario a gennaio 2021

Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti a margine di un convegno all’Università Luiss di Roma ha dichiarato che all’inizio del 2020 verrà bandito il concorso per la selezione di 24mila docenti da inserire nel personale organico della scuola.

“Il decreto sulla scuola è stato firmato la scorsa settimana dal presidente della Repubblica: siamo pronti per proseguire l’iter; il decreto entra immediatamente in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’iter parlamentare non influenza il percorso, siamo pronti perché il concorso straordinario si esplichi il più presto possibile per avere i 24 mila o forse più docenti di ruolo a partire dal 1° settembre in cattedra”, ha dichiarato.

Il concorso ordinario straordinario a cui si riferisce Fioramonti riguarda in particolare i docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio, mentre per i neo-loaureati e per coloro che non hanno svolto servizio nella scuola ci sarà un altro concorso ordinario nello stesso periodo. Il ministro ha spiegato che il concorso ordinario è parallelo a quello straordinario ma che prevede anche “una serie di prove aggiuntive e prevede una platea più ampia di partecipanti”.

Concorsi pubblici news: concorso scuola ordinario e straordinario entro il 2019

Potrebbero interessarti Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Quota 100: il 91 per cento delle domande viene accolto Reddito di cittadinanza, ultime notizie del 6 novembre 2019: Tridico: “Un milione di nuclei, risparmi per un miliardo” Il fallimento dell'Ilva è lo specchio di un Sud che muore (di L. Tomasetta)