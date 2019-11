Concorsi pubblici 2019: bando al Senato in scadenza

In questo articolo potrai leggere tutte le news aggiornate sui concorsi pubblici 2019 e le ultime notizie sui nuovi bandi pubblicati in Gazzetta ufficiale oggi 4 novembre 2019.

Concorsi pubblici news: in scadenza il bando del Senato per 60 coadiutori parlamentari

Il bando del concorso pubblico per la selezione di 60 diplomati da inserire nel ruolo di coadiutore parlamentare presso al Senato della Repubblica scade l’8 novembre alle ore 18,00. le mansioni del “coadiutore” sono l’organizzazione delle attività, compiti di segreteria, rapporti con l’utenza interna e relazioni esterne.

Il bando infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 8 ottobre e il tempo previsto per presentare la domanda era di 30 giorni a partire dalla pubblicazione dell’annuncio.

Per partecipare al concorso è sufficiente il diploma di scuola media superiore, la cittadinanza italiana e l’idoneità fisica all’impiego. Il voto del diploma deve essere superiore a 39/60 e a 65/100. Possono partecipare tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 45 anni.

La domanda può essere inviata online sul sito concorsi.senato.it, ma per accedere alla piattaforma sarà necessario essere in possesso della Spid, il codice identificativo dell’identità che può essere ottenuto semplicemente recandosi alle poste e compilando i moduli appositi.

Ci sarà una prima prova preselettiva con domande a risposta multipla per testare le capacità logico-matematiche e critico-verbali. Seguirà una prova dattilografica, che consisterà nel battere con la tastiera un testo avente una lunghezza compresa tra le 1340 e le 1360 battute. I primi 50o ammessi che riusciranno ad ottenere un punteggio minimo di 18/30 potranno infine accedere ad un’ultima fase che consisterà in tre prove scritte: ci saranno 10 domande sulla storia d’Italia dal 1861 ad oggi; 10 domande sull’ordinamento costituzionale italiano e infine sarà richiesta la traduzione di uno o più testi dall’inglese senza l’ausilio del dizionario.

Per superare la prova sarà necessario totalizzare un punteggio complessivo superiore a 42 punti (e un punteggio minimo di 12 punti per ogni prova scritta). L’ultima prova sarà un’orale sulle medesime materie dello scritto e una verifica delle conoscenze informatiche e della lingua inglese.

Potrebbero interessarti Rapporto Svimez: “Nullo impatto reddito cittadinanza”. Conte: “Aspettiamo risultati lungo periodo” Il Ceo di McDonald's si dimette per la relazione con una dipendente Reddito di cittadinanza, ultime notizie del 4 novembre 2019

Assunzioni per 30 operatori socio-sanitari

L’azienda pubblica di servizi alla persona Asp Seneca con sede a Crevalcore in provincia di Bologna ha indetto un bando di concorso per la selezione di trenta operatori socio sanitari, categoria B3. Il termine per la presentazione della domanda e’ fissato alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta ufficiale avvenuta il 29 ottobre. I requisiti e il bando sono disponibili all’indirizzo http://www.asp-seneca.it/Utilita/Concorsi.

Concorsi news: Bandi attivi e in arrivo a novembre