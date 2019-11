Concorsi pubblici 2019: ultime notizie

In questo articolo sono disponibili tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici del 2019 ancora attivi e sui bandi usciti in gazzetta ufficiale.

Concorso al comune di Milano per 201 contabili: ultimi giorni per presentare la domanda

Tra i concorsi pubblici in scadenza nei prossimi giorni c’è il concorso al Comune di Milano che è alla ricerca di 201 istruttori dei servizi amministrativi contabili da assumere a tempo indeterminato. La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12 del 29 novembre 2019 e a questo punto resta poco tempo per potersi decidere.

La posizione economica rientra nella categoria C1 pari a una retribuzione di 20.344,07 annui lordi. I requisiti per poter partecipare sono la cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Ue, il raggiungimento della maggiore età, un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per partecipare basterà completare il modulo presente sul sito www.comune.milano.it, allegando alla domanda anche la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale (pari a 3,90 euro).

L’esame si articolerà in due prove: uno scritto e un orale. Lo scritto potrà consistere nella redazione di un elaborato o in un test a risposta chiusa. Allo scritto seguirà un orale su materie come l’ordinamento degli enti locali, il diritto amministrativo, il diritto penale, l’ordinamento contabile e finanziario del Comune. Qualora ci fossero più di 800 partecipanti si terrà anche una prova pre-selettiva per una prima scrematura dei candidati.

Concorsi pubblici news: concorso scuola ordinario e straordinario entro il 2019

Potrebbero interessarti Spread Italia: Btp/Bund oggi mercoledì 27 novembre 2019 in tempo reale Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Quota 100: online il modulo sui redditi cumulabili Spread Italia: Btp/Bund oggi martedì 26 novembre 2019 in tempo reale