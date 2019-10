Concorsi pubblici 2019 ultime notizie e news aggiornate

In questo articolo puoi trovare una breve selezione di tutti i principali concorsi pubblici 2019 pubblicati in Gazzetta ufficiale, con informazioni utili e news aggiornate sui bandi, le prove e le scadenze in arrivo.

Concorsi pubblici 2019: 149 posti disponibili a tempo indeterminato per stabilizzazione di dirigenti medici e collaboratori professionali

La Asl di Latina ha indetto un concorso pubblico per la copertura e la stabilizzazione di 149 posti a tempo indeterminato destinati a personale della dirigenza medica e infermieri.

Qui i posti disponibili: un posto di dirigente medico di Medicina trasfusionale; un posto di dirigente medico di Psichiatria; un posto di assistente tecnico programmatore; un posto di collaboratore amministrativo professionale; centoquarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere.

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando.

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (22 ottobre) del bando in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi pubblici 2019: 153 posti per infermieri a Latina

L’azienda sanitaria locale di Latina, Frosinone e Viterbo nel Lazio, hanno aperto alla selezione di 153 infermieri cat,D da assumere a tempo indeterminato copertura a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente in forma telematica e deve contenere le richieste dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal bando. L’invio della domanda deve avvenire entro il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (22 ottobre).

Pubblicate date preselettive concorso Ministero della Giustizia

Sono state pubblicate le date delle prove preselettive del concorso pubblico indetto dal ministero della Giustizia per la selezione di 2329 unità di personale, da inserire nel ruolo di funzionario. Le prove si svolgeranno a Roma dal 12 al 18 novembre 2019. I vincitori del concorso otterranno un posto a tempo indeterminato mentre la retribuzione corrisponderà alla fascia economica F1 del contratto nazionale.

Potrebbero interessarti Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Nella manovra ok alle rivalutazioni Spread Italia: Btp/Bund oggi giovedì 24 ottobre 2019 in tempo reale Reddito di cittadinanza, il pagamento di ottobre arriverà lunedì 28

Pubblicate le date delle preselettive del concorso al Ministero della Giustizia per l’assunzione di 2329 funzionari

Concorsi news 2019: si cercano 38 infermieri a Biella

A Biella, in Piemonte si aprono 38 posizioni per infermieri, categoria D, da inserire nell’azienda sanitaria locale. Il termine per inviare le domande è il 24 ottobre alle ore 12,00, a trenta giorni di distanza dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2019. Alla domanda dovranno essere corredati i documenti previsti dal bando e un documento di identità.

Concorsi Gazzetta Ufficiale: 22 posti per infermieri alla ASL Roma 6

Disponibili 22 posti nella categoria D per la Asl Roma 6. Il termine per inviare le domande è il 24 ottobre alle ore 12,00. Per evitare problemi di sistema si consiglia di inviare la domanda in anticipo, senza aspettare le ultime ore a disposizione. Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 73 del 10 settembre 2019. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale della ASL Roma 6, Borgo Garibaldi n. 12 oppure è possibile telefonare allo: 06/93273815-3834-3835-3903.