Concorsi pubblici 2019 ultime notizie

In questo articolo potrai trovare tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici del 2019 e le news aggiornate sui bandi appena pubblicati in gazzetta ufficiale.

Concorso magistratura per 310 assunzioni

Nella Gazzetta ufficiale del 19 novembre 2019 è stato pubblicato l’avviso del nuovo bando di concorso finalizzato all’assunzione di 310 magistrati. I candidati devono superare una prova scritta e un orale di cui ancora non sono state comunicate le date.

Le prove verteranno sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto penale e diritto civile. Al concorso possono partecipare tutti i dipendenti statali di area C in possesso di una qualifica dirigenziale, che vantino almeno cinque anni di esperienza nel settore. Alla prova possono partecipare anche gli avvocati abilitati iscritti all’Albo e i laureati in giurisprudenza. Lo scritto consiste in 3 prove teoriche sulle materie d’esame della durata di 8 ore ciascuna. Per accedere alla seconda fase della prova orale servono però almeno dodici punti.

L’orale riguarderà materie come il diritto tributario, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto romano e il diritto civile. Oggetto della prova saranno anche le competenze di procedura civile e penale, diritto penale, diritto fallimentare e commerciale, diritto comunitario, diritto internazionale, diritto della previdenza e del lavoro. La domanda deve essere inviata online entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando in gazzetta ufficiale.

Concorso Aci per diplomati e laureati: il 5 dicembre scade il bando

