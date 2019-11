Concorsi pubblici 2019 ultime notizie

In questo articolo hai la possibilità di trovare tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici 2019 usciti in gazzetta ufficiale.

Concorso Aci per diplomati e laureati: il 5 dicembre scade il bando

Scade il 5 dicembre il bando di concorso dell’Automobile Club Italia per la selezione e l’assunzione di 305 persone. Il contratto per i vincitori sarà a tempo indeterminato e molti sono i profili professionali richiesti. Si ricercano 200 laureati con competenze in materia amministrativa e 63 diplomati per l’area economica B con diverse funzioni.

Sono poi disponibili 8 posti per figure con competenze di contrattualistica pubblica, 8 posti per specializzati in reporting e controllo di gestione, 4 posti destinati all’assunzione di web comunicator e social media menager, 4 esperti in gestione di fondi europei, 5 posti persone competenti in materia di contabilità pubblica, 10 posti per risorse con competenze in materia di analisi di organizzazione e processi amministrativi, 3 posti per risorse con competenze in materia di politiche del turismo e di turismo nel settore automotive.

Il bando è consultabile sul sito dell’Aci: www.aci.it nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso.

Per i 63 posti da inserire nell’area B livello economico b1 le domande possono essere inviate dalle 12,00 dell’11 dicembre fino alle 11,59 del 10 gennaio 2020 mentre per gli altri 200 posti per laureati con competenze amministrative la domanda deve essere presentata entro le 12,00 del 5 dicembre.

