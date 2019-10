Concorsi pubblici news 2019, ultime notizie bandi oggi: via libera a tre concorsi per oltre 53mila insegnanti

In questo articolo potrai leggere tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici 2019 con le news aggiornate del giorno per sapere tutto su quali sono gli ultimi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e quelli ancora attivi oggi mercoledì 2 ottobre 2019.

Concorso ordinario per 16959 insegnanti entro il 2019

Nella nota di aggiornamento del DEF (Documento di Economia e Finanza), approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre, ci sono delle novità anche per il mondo della scuola: confermato entro il 2019 il concorso ordinario per 16959 insegnanti di scuola e dell’infanzia (qui tutti i dettagli), e via libera anche al bando per il concorso straordinario riservato ai docenti con almeno tre anni di servizio. A quest’ultimo sarà data la precedenza rispetto al concorso ordinario per neolaureati che è comunque stato previsto all’interno della nota del Def e che porterà all’assunzione di altri 24 mila docenti.

Concorsi ultime notizie: Concorso del Comune di Rimini per 38 impiegati

Il comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 38 figure istruttore categoria C (posizione economica C1) – cod. 2019-10. Il contratto sarà full time e a tempo indeterminato ed il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi

La candidatura dovrà essere inviata on-line entro il 31 ottobre 2019.

Concorsi ultime notizie: Azienda sanitaria regionale delle Marche ricerca 30 amministrativi

L’azienda sanitaria unica regionale delle Marche ha indetto un concorso per il reclutamento di 30 assistenti tecnico amministrativi (categoria C) da inserire nel personale organico. Il contratto sarà full time e a tempo indeterminato e i posti sono distribuiti in base alle esigenze in base alle varie divisioni dell’azienda centrale:

A.S.U.R. Marche – venti posti;

A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona – un posto;

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – due posti;

I.N.R.C.A. – sette posti.

Potrebbero interessarti “Concorso scuola primaria e infanzia per 17mila insegnanti entro il 2019”: l’annuncio del Def Spread Italia: Btp/Bund oggi mercoledì 2 ottobre 2019 in tempo reale Reddito di cittadinanza, il Def ci dice quanto costa

La domanda deve essere inviata online all’indirizzo https://asurmarche.selezionieconcorsi.it, entro il 30 ottobre. Il testo integrale del bando è consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda www.asur.marche.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Direzione generale.

Concorsi pubblici 2019: 1514 assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro

1514 posti di lavoro all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando, pubblicato in Gazzetta ufficiale, scade l’11 ottobre. Per tutte le informazioni sulla prova puoi leggere l’articolo di seguito.

Tutti i dettagli sul concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro