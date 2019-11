Concorsi pubblici 2019 ultime notizie

In questo articolo sono disponibili tutte le ultime notizie e le principali informazioni relative ai concorsi pubblici del 2019 e ai nuovi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi 2019: Fioramonti: “Bando nelle prossime settimane”

Durante un’intervista al Messaggero dello scorso 12 novembre il Ministro dell’Istruzione Fioramonti ha confermato che i bandi del concorso ordinario e straordinario usciranno nelle prossime settimane.

Il 30 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto scuola contenente l’avviso della futura messa a bando dei due concorsi per la scuola secondaria di I e II grado. Perché il decreto possa essere trasformato in legge devono trascorrere altri 60 giorni, durante i quali si terrà un dibattito parlamentare per proporre eventuali modifiche. I posti a disposizione per il concorso straordinario sono 24mila. Il concorso sarà bandito per le regioni, le classi di concorso e le tipologie di posto a disposizione negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

Per il concorso straordinario la partecipazione è riservata a chi ha almeno tre anni di servizio tra l’anno scolastico il 2011/2012 e l’anno 2018/2019. Per la partecipazione ai posti di sostegno è invece richiesto anche il possesso della specializzazione.

La partecipazione è consentita in un’unica regione. Il concorso prevede una prova scritta a risposta multipla al termine della quale verrà stilata una graduatoria che valuterà anche i titoli di cui il candidato è in possesso. I vincitori saranno poi ammessi ad un periodo di formazione iniziale di prova finalizzato all’assunzione. Al termine del periodo di formazione ci sarà una prova orale che sarà considerata superato con un punteggio minimo di sette/decimi.

Concorsi pubblici news: concorso scuola ordinario e straordinario entro il 2019

