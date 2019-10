Concorsi pubblici 2019: domani 17 ottobre scade il bando per il servizio civile

In questo articolo puoi trovare tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici 2019 e le news aggiornate sugli ultimi bandi pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Domani 17 ottobre scade il bando per il servizio civile

Domani 17 ottobre alle ore 14 è il termine ultimo per inviare la domanda di partecipazione al bando di concorso del servizio civile. I posti disponibili sono oltre 39mila e i progetti per i quali è possibile concorrere sono sia in Italia che all’estero.

La durata del servizio civile può variare dagli otto fino ai 12 mesi e tutti i dettagli del bando sono consultabili sul sito ufficiale a questo link. Il concorso si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni, avrà un orario di 25 ore settimanali e un monte ore annuo variabile tra 1.145 ore l’anno per i progetti della durata di 12 mesi e 765 ore totali per quelli che dureranno 8 mesi. In Italia la retribuzione è di 439,50 euro, all’estero si aggiunge un compenso quotidiano che può arrivare fino ai 15 euro.

La procedura di iscrizione quest’anno è solo on line, e per inviare la propria candidatura basta accedere alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it. Per iscriversi è necessario però avere la SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Concorsi pubblici 2019: bando per 116 assistenti sociali a Roma

Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (DORU) di Roma Capitale ha aperto un bando per la selezione di 117 assistenti sociali da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di 12 mesi, al fine di mettere in atto el misure di contrasto alla povertà (Reddito d’inculsione e di cittadinanza). La posizione economica è la D1 e la domanda di partecipazione va presentata entro le ore 18.00 del 14 novembre 2019. La presentazione può avvenire esclusivamente online tramite questa pagina.

Maxi concorso al ministero della Giustizia per 616 operatori giudiziari

Potrebbero interessarti Manovra 2020: cosa prevede la legge di Bilancio Manovra 2020: via libera "salvo intese" al dl fisco e a legge di Bilancio Reddito di cittadinanza, ultime notizie del 16 ottobre 2019