Concorsi pubblici news: concorso per 616 operatori giudiziari al ministero della Giustizia

In questo articolo potrai trovare tutte le ultime notizie e le news aggiornate sui concorsi pubblici 2019 pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Concorsi pubblici 2019: concorso per 616 operatori giudiziari al Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per l’assunzione di 616 operatori giudiziari. I requisiti sono il raggiungimento della maggiore età, il non aver riportato condanne penali ma non ci sarà bisogno di avere una laurea per partecipare e sarà sufficiente il diploma di scuola media e l’iscrizione ad un centro per l’impiego. Il contratto è a tempo indeterminato e i posti sono distribuiti solo in alcune regioni:Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

La selezione sarà effettuata dalle corti d’Appello e per essere assunti è sufficiente un colloquio, non ci saranno ulteriori prove.

Concorsi ultime notizie: concorso per 626 posti nell’arma dei carabinieri

Concorso pubblico al ministero della Difesa per l’assunzione di 626 allievi carabinieri da inserire nel ruolo di ispettori, che saranno ammessi al decimo corso triennale 2020/2023. I requisiti sono un’età compresa tra i 17 e i 25 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado, il consenso dei genitori all’ammissione, l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso. Le prove consisteranno in un esame preliminare, uno scritto, un orale e un test di lingua straniera, oltre a una prova fisica finale. Per partecipare è necessario inviare la domanda entro l’11 novembre 2019 al sito dell’arma dei carabinieri. Il bando è stato pubblicato sulal Gazzetta ufficiale dell’11 ottobre.

Concorsi pubblici 2019: prorogata la scadenza per il servizio civile

Intanto, è stata prorogata al 17 ottobre alle ore 14.00 la scadenza per presentare la domanda di partecipazione al servizio civile. Il concorso è riservato a 39mila studenti per progetti in Italia e all’estero e si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni e i progetti hanno una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi. L’orario previsto è di 25 ore a settimana per un totale di 1.145 ore all’anno per i progetti della durata di 12 mesi e 765 ore totali per quelli che dureranno 8 mesi.

Concorsi 2019: il 17 ottobre scade bando per 41 agenti di polizia locale al Comune di Venezia

Sono 41 contratti di formazione lavoro che il Comune di Venezia offre per un anno a chi desidera diventare agente di polizia locale. La retribuzione annuale e di circa 20mila euro ma per iscriversi è necessario inviare la domanda entro il 17 di ottobre alle 16. Può partecipare chi possiede un diploma di maturità, la patente A e B e l’abilitazione alla guida di imbarcazioni entro le 12 miglia o superiore. Sarà inoltre necessario aver compiuto la maggiore età e nona vere più di 31 anni. i 18 e i 31 anni, un certificato di idoneità fisica, non avere impedimenti al porto d’armi, non aver subito condanne. A questo link trovi tutte le informazioni dettagliate sul bando.

Potrebbero interessarti Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Nella manovra non si parla di previdenza Reddito di cittadinanza, news del 12 ottobre 2019: necessaria l’integrazione Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Fumata nera tra sindacati e Governo

Concorso Rai 2019 per giornalisti: pubblicato il bando