Concorsi pubblici 2019: via libera alla selezione di 616 operatori giudiziari

Concorsi pubblici 2019 ultime notizie

In questo articolo sono disponibili tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici 2019 e le news aggiornate con tutti gli ultimi bandi in scadenza a novembre pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

Concorsi pubblici 2019: via libera alla selezione dei 616 operatori giudiziari

Il Ministero della Giustizia ha autorizzato le Regioni alla raccolta dei nominativi dei candidati che sarà effettuata tramite l’iscrizione ai centri per l’impiego. Per la raccolta delle candidature la Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia deve infatti inviare alle Regioni la richiesta di selezione.

A questo punto le Regioni attraverso i centri per l’impiego hanno 45 giorni per mandare i nomi dei candidati alle Corti d’Appello che ne hanno richiesto il reclutamento. Per il momento però ai Centri per l’impiego non è ancora arrivata nessuna indicazione dal Ministero della Giustizia.

Concorso Senato in scadenza

Dieci giorni per poter partecipare al concorso per 60 coadiutori parlamentari al Senato. La scadenza è prevista per giorno 8 novembre e non è necessaria una laurea per la partecipazione. I vincitori assumeranno incarichi di segreteria e cureranno i rapporti con l’utenza interna e le relazioni esterne. Previsti quattro tipi di prove: preselettiva, scritta, orale e pratica.

Concorsi pubblici 2019: bandi attivi e in arrivo a novembre

