Tommaso Mazzanti, ceo dell’Antico Vinaio, ha annunciato un piano welfare 2026 che prevede fino a tremila euro a testa per ogni dipendente del gruppo, una settimana aggiuntiva di ferie retribuite per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e un viaggio premio a Miami per otto dipendenti che saranno scelti attraverso un’estrazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso fondatore della catena di negozi di schiacciate con 50 punti vendita in Italia e all’estero, in un video postato sui suoi profili social. “Anche quest’anno abbiamo voluto fare le cose in grande. So che non sarà mai abbastanza, ma questo è il mio modo per dire grazie a tutte le persone che ogni giorno danno l’anima per Antico Vinaio” ha scritto Tommaso Mazzanti.

“Dopo aver alzato l’asticella lo scorso anno, abbiamo deciso di confermare anche per il 2026 un piano di welfare dedicato alle persone che ogni giorno fanno crescere questo progetto. È il nostro modo di dire grazie, in maniera concreta”. Rispetto al 2025, il numero dei dipendenti beneficiari è cresciuto del 27,5%. Ma oltre al bonus economico, come detto, è prevista anche una settimana aggiuntiva di ferie retribuite per tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Un riconoscimento che vuole dare equilibrio tra lavoro e vita privata. “Come ho sempre detto il tempo deve essere di fondamentale importanza come la parte retributiva ed è per questo che ho voluto sempre che siano in accoppiata” ha dichiarato Mazzanti.

Infine, otto dipendenti, scelti attraverso un’estrazione, avranno la possibilità di fare un viaggio a Miami per vivere in prima persona l’apertura del nuovo punto vendita dell’Antico Vinaio in Florida. I fortunati otto lavoratori, infatti, durante il viaggio della durata di una settimana, avranno la possibilità di vivere dall’interno le attività legale all’apertura del nuovo store insieme a Tommaso Mazzanti, una cena esclusiva con lui durante il soggiorno, e visite a attività dedicate alla scoperta della città.