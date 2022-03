Carta d’identità elettronica: come richiederla, tempi, costi

La carta d’identità elettronica è un documento che consente il riconoscimento del singolo cittadino. Ognuno è in possesso di un documento d’identità, ma quello elettronico (CIE) svolge anche altre funzioni. Emesso dal Ministero dell’Interno, consente infatti di accedere a servizi online della Pubblica Amministrazione sia in Italia che in paesi dell’Unione Europea. Prima di capire come richiederla e quali sono i tempi e i costi da sostenere, è bene comprendere a che cosa serve la carta d’identità elettronica. Prima di tutto permette di accertare l’identità del titolare. Inoltre dispone di un microchip contactless che consente di completare operazioni come accesso ai servizi online. Infine si può utilizzare anche per firmare un documento digitale attraverso la firma elettronica avanzata.

Come richiederla: tempi e costi

Come spiega il governo, è possibile richiedere una nuova carta d’identità elettronica alla scadenza del documento cartaceo o elettronico, così come si può richiedere in caso di furto, smarrimento o deterioramento. Inoltre, secondo il decreto legge Semplificazioni 16 luglio 2020, n.76, è possibile sostituire la propria carta d’identità cartacea prima della data di scadenza oppure di richiederne una nuova qualora quella digitale fosse di prima o seconda generazione. Questo perché il governo è intenzionato a incentivare l’utilizzo della CIE.

A chi bisogna rivolgersi per una carta d’identità elettronica? Al proprio comune di residenza naturalmente. La maggior parte dei comuni ha ormai adottato un sistema di prenotazione online che consente al cittadino di effettuare la richiesta tramite un format online, richiedendo un appuntamento. Se invece il comune non ha aderito al modello online, è possibile ugualmente mettersi in contatto e fissare un appuntamento. Entro quanto tempo arriva la carta d’identità digitale? In genere, una volta completata la procedura di richiesta, la carta d’identità elettronica viene consegnata all’indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi.

Ma quanto costa la CIE? Il rilascio del documento ha un costo fisso pari a 16,79 euro, ma il costo può variare in base al comune di residenza, che prevedono costi di segreteria e diritti fissi. Qual è la data di scadenza? Dipende: dopo i 18 anni, la carta d’identità va cambiata ogni 10 anni. Discorso diverso per i bambini al di sotto dei 3 anni di età, che ha quindi validità di 3 anni. Per i minori dai 3 ai 18 anni invece va cambiata ogni 5 anni.