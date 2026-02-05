Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

“Pubblicità ingannevole contro Stellantis”: ordinato lo stop della campagna di Byd

Immagine di copertina
Credit: AGF

La pronuncia del Giurì dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria sugli spot per le rottamazioni di auto con la cinghia a bagno d'olio

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

Il gigante delle auto elettriche cinese Byd deve ritirare in Italia la sua campagna pubblicitaria “Operazione Purefication” perché veicola informazioni ingannevoli e scredita l’azienda concorrente Stellantis. Lo ha stabilito il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (Iap), ente privato che vigila sulla correttezza delle comunicazioni commerciali nel nostro Paese.

La pronuncia è stata emessa martedì 3 febbraio. Secondo il Giurì – presieduto dal vicepresidente Mario Libertini, ordinario di Diritto industriale e commerciale all’università La Sapienza di Roma – la campagna promozionale di Byd viola tre articoli del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria: il 2 (comunicazione commerciale ingannevole), il 14 (comparazione) e il 15 (denigrazione).

La campagna della casa automobilistica cinese, lanciata a inizio anno, promuove la rottamazione di vetture con la cinghia a bagno d’olio. “La tua cinghia dà i numeri? Te ne diamo un po’ anche noi”, si chiede ironicamente a chi guarda, promettendo incentivi fino a 10.000 euro in caso di rottamazione.

Il riferimento ai concorrenti di Stellantis è abbastanza chiaro. A partire dal nome della campagna, in cui la parola “Purification” viene modificata con “Purefication”. Negli scorsi anni, infatti, Stellantis ha dovuto ritirare dal mercato centinaia di migliaia di auto con motore 1.2 PureTech, un motore sviluppato dal Gruppo Psa, per problemi legati proprio alla cinghia a bagno d’olio.

LEGGI ANCHE: Disastro Stellantis: la produzione in Italia crolla ai livelli del 1957

Il Giurì ha ordinato quindi a Byd di “cessare” la campagna pubblicitaria. Lo stop riguarda tutti i canali di comunicazione: tv, stampa, sito Internet e social media.

Stellantis ha commentato la decisione parlando “importante riconoscimento della necessità di tutelare i consumatori ed i concorrenti da messaggi pubblicitari scorretti” e annunciando che “continuerà a promuovere una competizione basata sulla qualità dei prodotti e su una comunicazione chiara, completa e trasparente sulle caratteristiche degli stessi”. Byd, invece, non ha commentato, ma ha già dato esecuzione a quanto disposto dal Giurì.

Da segnalare che il colosso cinese ha come suo Special Advisor per il mercato europeo Alfredo Altavilla, storico manager di Fiat e Fca, nonché ex braccio destro dell’allora amministratore delegato Sergio Marchionne.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Economia / Bollette alle stelle? I trucchi semplici per ridurre i consumi in casa e pagare molto meno
Economia / Sono queste le città più care d’Italia: la classifica del Codacons
Economia / Il tuo futuro, le tue regole. Il Testamento: uno strumento di libertà e di consapevolezza
Ti potrebbe interessare
Economia / Bollette alle stelle? I trucchi semplici per ridurre i consumi in casa e pagare molto meno
Economia / Sono queste le città più care d’Italia: la classifica del Codacons
Economia / Il tuo futuro, le tue regole. Il Testamento: uno strumento di libertà e di consapevolezza
Lavoro / Le libere professioni meglio retribuite in Italia: la classifica e gli stipendi
Economia / Bonus 2026: dalle bollette alla casa, tutte le agevolazioni previste
Economia / Pensione di febbraio 2026, le date dei pagamenti: il calendario degli accrediti
Economia / Lavoratori fragili: la legge 106 amplia la 104, cosa cambia
Economia / FS Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano
Economia / L’oro supera il record storico dei 5.000 dollari l’oncia
Economia / Intelligenza Artificiale, la classifica dei lavori che più rischiano di scomparire
Ricerca