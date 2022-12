Bonus mobili da 8.000 euro: ecco come ottenerlo

È stato prorogato per i prossimi due anni anche il bonus bonus mobili ed elettrodomestici. Anche nel 2023 e nel 2024 sarà possibile chiedere la detrazione sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+. Il bonus, rivolto a chi ristruttura la propria abitazione, subirà però un calo, anche se di minore entità rispetto a quanto previsto inizialmente dal governo.

L’ammontare massimo su cui è calcolato il beneficio è stato infatti ridotto da 10mila e 8mila euro, e non più a 5mila euro come proposto in precedenza, grazie a un emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Le somme spese entro quella soglia per l’acquisto di mobili potranno essere detratte al 50 percento dall’ammontare dovuto al fisco.

Il bonus può essere richieste indicando nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute, comprensive delle eventuali spese di trasporto e montaggio. Queste dovranno essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo. Per avere la detrazione è necessario effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. “Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento”, ricorda l’Agenzia delle Entrate.

Occorre inoltre conservare tutte le informazioni del pagamento, come la ricevuta del bonifico, la ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta), la documentazione di addebito sul conto corrente, le fatture di acquisto dei beni, in cui è stata riportata la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati.

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve poi essere anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Fino al 31 dicembre avranno ancora diritto al vecchio bonus mobili, con una soglia di 10mila euro, i contribuenti che hanno effettuato acquisti entro il 2022, riferiti a lavori iniziati nel 2021.