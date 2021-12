Tim, Grillo interviene nella battaglia per il controllo: “Scorporare la rete è una condanna a morte”

Beppe Grillo è intervenuto sulla battaglia per il controllo di Tim, al centro della contesa tra la francese Vivendi e il fondo statunitense Kkr, chiedendo un ruolo di primo piano per Cassa depositi e prestiti.

In un post sul suo blog, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha respinto l’ipotesi di separare la rete Telecom dal resto del gruppo, definendola una “condanna a morte”.

Secondo Grillo, il primo operatore di telecomunicazioni italiano deve inoltre “ritrovare stabilità di azionariato”, una condizione che potrà essere garantita da Cdp, il secondo azionista di Tim.

L’istituto che gestisce il risparmio postale italiano, ha scritto Grillo, “può dare finalmente la stabilità all’azionariato di Telecom che manca da oltre 20 anni e che la sottopone ciclicamente a processi di crisi oramai quasi irreversibili”.

L’ultimo scontro per il controllo di Tim è scoppiato nelle ultime settimane, con l’offerta non vincolante presentata il 19 novembre scorso dal fondo statunitense Kkr, che ha attribuito al gruppo un valore complessivo di 33 miliardi di euro. Un’offerta rispedita al mittente dalla francese Vivendi, primo azionista con il 24 percento, che l’ha giudicata “totalmente insufficiente”.

Il futuro dell’operatore di telefonia è sempre più incerto, dopo aver perso negli ultimi cinque anni la metà della propria capitalizzazione di mercato. Una situazione che non ha visto miglioramenti sotto Luigi Gubitosi, il quarto amministratore delegato negli ultimi sei anni, che ha lasciato il suo incarico il 26 novembre al termine di uno scontro con Vivendi. Il gruppo guidato dal miliardario francese Vincent Bolloré è stato citato negli scorsi giorni come potenziale partner proprio di Cdp in un’alleanza per contrastare l’offerta di Kkr.

L’offerta per Tim ha già spinto forze diverse, dai sindacati alla Lega di Matteo Salvini, a chiedere di evitare uno “spezzatino”, in cui il controllo della rete telefonica sia scorporato da quello dei servizi telefonici. Un’ipotesi che invece Kkr intende perseguire, secondo quanto riporta Reuters, riservando a Cdp un ruolo nella supervisione della rete.

“L’instabilità dell’azionariato di Telecom Italia ne pregiudica qualsiasi sviluppo di lungo termine e la espone a disegni finanziari strampalati, come lo scorporo della rete, che la condanna a morte”, ha sostenuto oggi Grillo, dicendosi contrario a separare la rete Telecom dal resto del gruppo per favorire una fusione con la concorrente Open Fiber, a sua volta partecipata da Cdp. L’operazione sarebbe “irrealizzabile” anche perché “è troppo tardi: le due reti sono già in ampia misura realizzate e quasi totalmente sovrapposte, quindi i risparmi da fare modesti”. Secondo Grillo invece, Cdp dovrebbe uscire dall’azionariato di Open Fiber, rafforzando il proprio ruolo istituzionale in Telecom Italia, con la creazione di due reti in fibra in concorrenza tra loro, “Open Fiber da una parte e Telecom dall’altra, in grado entrambe di attrarre investitori istituzionali interessati ad investire su asset di lungo termine”.

Nelle ultime ore l’incertezza sul futuro di Tim è tornata a farsi sentire sui mercati, dove stamattina il titolo ha perso il 2,8 percento, tornando ai livelli successivi all’annuncio dell’offerta di Kkr.