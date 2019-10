Benzina e diesel: i trucchi per risparmiare fino a 50 euro al mese

Il prezzo di benzina e diesel in Italia è tra i più alti in Europa, eppure vi sono alcuni trucchi per riuscire a risparmiare addirittura fino a 50 euro al mese.

A rivelarlo è l’associazione Altroconsumo, che ha realizzato un’inchiesta sui costi dei distributori.

Secondo l’associazione a pesare sul prezzo eccessivo del carburante non sono solo le accise, che comunque hanno il loro peso, ma anche l’inefficienza della rete distributiva. Rispetto a Francia e Germania, infatti, in Italia vi è il doppio dei distributori presenti.

Perché il prezzo della benzina in Italia continua a salire

Il numero eccessivo delle pompe di benzina rispetto a quello minore dei clienti provoca un inevitabile aumento dei prezzi.

Eppure, secondo Altroconsumo vi sono alcuni piccoli trucchi per risparmiare soldi, addirittura fino a 50 euro al mese.

L’associazione, infatti, sostiene che, scegliendo il distributore giusto, si può arrivare a risparmiare circa 670 euro all’anno, pari a 55 euro al mese.

C’è da dire che spesso e volentieri i distributori più convenienti non sempre si trovano dietro l’angolo, ma i modi per risparmiare comunque ci sono.

Il primo è sicuramente quello di prediligere il self service rispetto al servito. Questo, infatti, permette di ottenere un risparmio che va dal 5 al 10 per cento.

Un altro consiglio è quello di prediligere i distributori, che si trovano in prossimità dei centri commerciali. Secondo l’inchiesta di Altroconsumo, infatti, questi offrono i prezzi più convenienti, seguiti dalle aziende minori e dalle low cost.

Le sigle più importanti, invece, sono generalmente le più care, anche in alcune città d’Italia come Trieste e Cagliari risulta più economico fare benzina in distributori più famosi rispetto a marche note per essere a basso costo.

Sulle circonvallazioni, così come in autostrada, i distributori invece costano di più rispetto alla città.