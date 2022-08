Addio ai voli a 10 euro di Ryanair. Pesa il caro energia

I biglietti di Ryanair da 0,99 o a 9,99 euro diventeranno presto un lontano ricordo. La compagnia aerea low cost ha, infatti, annunciato lo stop – almeno per ora – a queste tariffe super economiche a causa dell’aumento del costo del carburante. Lo ha confermato l’amministratore delegato del gruppo, Michael O’Leary, ai microfoni della Bbc Radio 4. Ha anche aggiunto che nei prossimi anni il prezzo dei biglietti salirà di circa dieci euro. “Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l’anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionali superscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni”.

O’Leary, parlando dell’inflazione, ha anche spiegato che le persone continueranno a viaggiare frequentemente con i voli low cost e che Ryanair continuerà, comunque, ad avere “milioni di posti a 19,99 euro, 24,99 e 29,99”.