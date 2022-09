Urbino, il Festival del giornalismo culturale dal 7 al 9 ottobre

Chiudere un cerchio per iniziare a disegnare una figura tridimensionale. Questa l’ambizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino (FGCult), che festeggia dal 7 al 9 ottobre la sua decima edizione. E rilancia la riflessione sull’informazione culturale in Rete e su carta, partendo da dove tutto è cominciato. “Dal Web alla Terza pagina” il titolo 2022, che rovescia quello del 2013: “Dalla Terza al Web”. Ben 15 eventi culturali, alcuni dei quali in diretta streaming (https://www.festivalgiornalismoculturale.it), con ospiti del calibro di Gianrico Carofiglio e la sua lectio “Le parole sono pistole cariche”, una ricerca Ipsos e Osservatorio news Italia sull’innovazione tecnologica nella fruizione culturale, un documentum in cibum di Filippo Polidori sulla tecnologia al servizio della tradizione culinaria, lo spettacolo teatrale “Ahi, l’A.I. Vivere col robot” del Presidente FGCult, Piero Dorfles, introdotto da Paolo Di Paolo. Padroni di casa a Urbino e in tutte le Marche grazie agli eventi sul territorio del Festival OFF, i Direttori di FGCult: Giorgio Zanchini e Lella Mazzoli. Che spiega: “Il tema è la qualità dell’informazione culturale. Non penso che il digitale abbia abbassato il livello, perché anche sulla stampa esistevano le fake news e l’informazione superficiale. La stampa ha un futuro se non si sovrappone al web. Deve essere in grado di offrire un’esperienza diversa di lettura, grazie a una scrittura diversa. Anche di questo ne capiremo di più al Festival. Non mancate!”