Una Notte d’Inverno a Casa Batlló: esperienza immersiva nel mondo di Gaudì fino al 14 gennaio

Torna l’iniziativa “Una Notte d’Inverno” per vivere un’esperienza emozionante e immersiva tra gli spazi magici di Casa Batlló a Barcellona: visita notturna per tutta la famiglia tra illuminazioni speciali, proiezioni spettacolari e contenuti inediti in Realtà Aumentata

Torna per il quarto anno consecutivo l’iniziativa “Una Notte d’Inverno” a Casa Batlló, evento che ha già chiamato a raccolta 200mila persone rimaste incantate dalla visita notturna del capolavoro architettonico di Antoni Gaudí, massima espressione del suo modernismo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Fino al 14 gennaio 2026, infatti, sarà possibile vivere un’esperienza emozionante e immersiva all’interno di uno dei simboli di Barcellona: situata nel cuore del Passeig de Gràcia, una delle “avenidas” più iconiche della città, Casa Batlló offre l’opportunità di esplorare i suoi spazi magici nelle ore serali, immergendosi in un’atmosfera da sogno grazie a una scenografia incantevole caratterizzata da luci e proiezioni straordinarie.

“Una Notte d’Inverno” permette di compiere un vero e proprio viaggio nel passato di una casa rivivendo le esperienze dei suoi abitanti, a contatto con gli spazi più iconici resi ancora più sorprendenti grazie al recente restauro: un lavoro sapiente che ha donato nuove illuminazioni restituendo ad alcuni ambienti il loro volto originale, rivelandone i colori autentici e recuperando alcuni elementi scomparsi nel corso del tempo.

Cosa include la visita notturna a Casa Batlló

“Una Notte d’Inverno” offre un intenso percorso emotivo attraverso Casa Batlló, garantendo la scoperta dei suoi spazi attraverso la voce di coloro che ci hanno vissuto. Il tutto godendo di una scenografia notturna unica.

L’esperienza, nel dettaglio, include la visita completa al monumento con illuminazioni speciali, proiezioni spettacolari, contenuti in Realtà Aumentata e accesso a una sala 360°, lasciandosi trasportare fino all’inizio del XX Secolo per ricreare la vita quotidiana della casa.

I visitatori, inoltre, possono scegliere tra tre racconti diversi, uno con audioguida che spiega l’architettura di Casa Batlló e gli altri due ispirati a due personaggi realmente esistiti che in passato hanno vussuto nella casa, testimonianze preziose pronte a svelare molte curiosità dell’epoca: sono Fermina, la donna che si prese cura dei nipoti e pronipoti della famiglia Batlló, e Juan Carlos Marimon, pronipote dei signori Batlló.

È anche possibile ascoltare una colonna sonora originale creata ad hoc per l’evento da Jordi Longán, con la collaborazione speciale di Sheila Blanco nel brano principale. Si tratta di una proposta musicale ispirata ai primi anni del Novecento e all’universo creativo di Gaudí.

Fino al 6 gennaio, inoltre, la facciata di Casa Batlló sarà caratterizzata dalle celebri e sorprenenti illuminazioni natalizie.

Come acquistare i biglietti e informazioni utili

“Una Notte d’Inverno” rappresenta un’ottima occasione per vivere un’esperienza emozionante e inedita coinvolgendo tutta la famiglia: la visita notturna di Casa Batlló è prennotabile fino al 14 gennaio, dua circa un’ora con primo ingresso alle ore 18:30 e ultima entrata alle 20:45.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni è previsto l’ingresso gratuito e i piccoli partecipanti riceveranno anche un piccolo dono a tema cioccolato. I residenti in Spagna, inoltre, possono usufruire dell’offerta speciale 2×1.

È possibile acquistare i biglietti attraverso il sito ufficiale di Casa Batlló semplicemente selezionando la data prescenta e la fascia oraria desiderata.

Patrimonio mondiale UNESCO e icona di Barcellona

Casa Batlló è una tappa obbligata per tutti coloro che visitano Barcellona. L’edificio è considerato una vera e propria icona del capoluogo della Catalogna, progettato da Antoni Gaudí ed entrato a far parte del Patrimonio mondiale UNESCO nel 2005. Non tutti sanno, ad esempio, che l’industriale tessile Josep Batlló acquistò l’edificio originario costruito nel 1877 affidandone la riprogettazione ad Antoni Gaudì, che alla demolizione preferì una completa ristrutturazione portata avanti tra il 1904 e il 1906 dando sfogo al suo celebre genio creativo.

Coniugando bellezza, design, tecnologia e innovazione, inoltre, questo straordinario esempio di architettura modernista offre diverse esperienze culturali accomunate da un unico obiettivo ambizioso: contribuire alla felicità delle persone attraverso l’arte.

Nell’arco dell’ultimo quinquennio, in particolare, Casa Batlló ha ricevuto oltre 40 premi internazionali in virtù del suo particolare modello di gestione e grazie alle proposte museografiche pionieristiche, tali da unire un progetto di restauro esemplare alle più moderne innovazioni tecnologiche ideate per valorizzare e diffondere la magia di Gaudí.

La sapiente riqualificazione è il frutto della collaborazione tra architetti, storici e mastranze artigianali locali, un lavoro condiviso volto a rivelare l’aspetto originale del cortile modernista e della facciata posteriore di Casa Batlló, oggetto di numerose alternazioni cromatiche passate e privata di elementi chiave come la pergola del patio.

L’impegno sociale all’insegna dell’inclusione

Casa Batlló, infine, si caratterizza anche per il suo grande impegno sociale mirato a favorire l’inclusione lavorativa di persone neurodivergenti (che presentano condizioni come autismo, ADHD e disprassia solo per fare alcuni esempi), tanto da aver promosso un modello innovativo e precursore a livello internazionale.

È il primo sito Patrimonio Mondiale, infatti, a contare su un team di persone neurodivergenti incaricate di accogliere i visitatori (attualmente gli addetti sono 100). Un’iniziativa premiata di recente con l’European Heritage Award / Premio Europa Nostra 2025, riconoscimento concesso nella categoria “Coinvolgimento dei cittadini e sensibilizzazione”.