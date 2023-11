Una carovana di “cammelli d’acciaio” che non si ferma mai

Alle 10:18 del 29 luglio, con un lungo fischio, il treno X8020 della China-Europe Railway Express (CR Express) è partito dalla stazione di Yiwu, in Zhejiang, in direzione Madrid, in Spagna. Si è trattato del 10millesimo viaggio di China-Europe Railway Express quest’anno, per un totale di 1 milione 83mila TEU di merci trasportate, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente.

Dopo dieci anni di attività, il CR Express è diventato una carovana di “cammelli d’acciaio” che riscuote consensi e e porta vigore in Asia e in Europa.

Una ferrovia veloce, ecologica e affidabile

Le ruote del treno sono tornate idealmente indietro al 19 marzo del 2011, quando il primo convoglio del CR Express è partito dalla stazione di Zhongxin, nel villaggio Tuanjie di Chongqing, e dopo aver oltrepassato le città di Xi’an, Lanzhou e Urumqi e, successivamente, aver attraversato Kazakistan, Russia, Bielorussia e Polonia, ha infine raggiunto Duisburg, città che ospita il più grande porto interno della Germania, e del mondo. Per coprire gli 11mila km del tragitto, la linea richiede solo 2 settimane, cioè quasi 30 giorni in meno rispetto al trasporto marittimo, con un costo che è appena un quinto di quello aereo.

Da allora, Tabea Klang lavora con il CR Express. In qualità di Direttore Generale delle Vendite di DB Cargo Eurasia (DBCE), sa che un servizio logistico e una catena di trasporto stabili sono indispensabili per promuovere lo sviluppo continuo e dinamico del commercio bilaterale tra Germania e Cina. “Questo è il motivo per cui DBCE ha collaborato con China-Europe Railway Express fin dall’inizio. Per i nostri clienti, il CR Express è un importante canale logistico che collega la Cina e l’Europa. La risposta del mercato sulla ferrovia è stata molto positiva, in quanto si tratta di un prodotto economicamente vantaggioso rispetto ai tradizionali trasporti aerei e marittimi, veloce, ecologico e affidabile. In particolare dal punto di vista ambientale, il trasporto ferroviario può ridurre le emissioni di anidride carbonica rispettivamente dell’80% e del 95% rispetto a quello aereo e stradale, ed è molto inferiore anche rispetto a quelle del trasporto marittimo.”

Anche Marcel Stein, CEO di TE Bahnoperator GmbH, che è stato coinvolto nelle operazioni ed è stato testimone del rapido sviluppo del trasporto della linea per oltre un decennio, ha affermato che queste linee ferroviarie hanno dato vita a una rivoluzione nelle ferrovie europee, riportando più merci su di esse. “Diciamo che il rinvigorimento del trasporto ferroviario europeo non può prescindere dal contribuito cinese. Da un lato la quantità di merci trasportate da Oriente e Occidente sono quasi equivalenti, cioè ogni volta che un treno arriva dalla Cina in Europa ce n’è uno che parte dall’Europa verso la Cina; dall’altro lato, questi treni collegano diverse culture, e durante questo processo l’Europa ha imparato tanto dalla Cina. Soprattutto, c’è ancora grande connettività e integrazione del trasporto ferroviario.”

Anno dopo anno, le merci trasportate sulla linea CR Express si sono gradualmente diversificate, dai primi prodotti elettronici e ricambi auto si è passati ai veicoli a nuova energia e ad altri prodotti ad alto valore aggiunto e alta tecnologia.

Sempre sulla stessa linea, da Chongqing a Duisburg, è partito fischiando il 20 luglio dalla stazione del villaggio Tuanjie un particolare treno con a bordo 330 veicoli completi.

A differenza dalle merci normali, il trasporto di autoveicoli già assemblati richiede maggiore professionalità. Per servire al meglio le richieste di esportazione delle aziende in questione, la compagnia Yuxinou continua a promuovere online il trasporto ferroviario di veicoli e di merci speciali JSQ, le auto possono essere guidate direttamente nella “pancia” del treno. Rispetto al modello tradizionale a container, un treno di auto JSQ può trasportare 261 auto, la capacità di ogni treno può aumentare di oltre il 58%, riducendo i costi del 20%. Secondo quanto illustrato da un responsabile di mercato della compagnia Yuxinou, nei primi sei mesi del 2023, oltre 38 mila automobili sono state trasportate dai JSQ, 98,9 volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le ruote del China-Europe Railway Express continuano a muoversi senza sosta, di notte e di giorno, da oriente ad occidente…Alla fine di giugno 110 città cinesi erano collegate, tramite il CR Express, a 216 città di 25 paesi europei, dando forma a una rete di trasporto e logistica che copre quasi tutta la regione euroasiatica, e che ha infranto con efficacia i blocchi del commercio transnazionale, continuando a infondere nuova vitalità agli scambi commerciali.

Oltre a stimolare la crescita economica e a garantire il funzionamento regolare delle catene di trasporto e di approvvigionamento, il collegamento tra Cina e Europa tramite CR Express ha portato benefici tangibili anche a molte città impegnate principalmente nella produzione e nella vendita di piccole merci, nonché ai loro residenti.

La città di Yiwu, nella Cina orientale, viene chiamata “mercato del mondo”; all’altro lato dell’Eurasia, Madrid, in Spagna, è il più grande centro europeo per la distribuzione delle piccole merci. Nel 2014, la linea Yixin’ou da Yiwu a Madrid è entrata in funzione, su di essa i “cammelli di acciaio” collegano il lato dell’offerta con quello del consumo alle due estremità del continente eurasiatico.

Alvito Garcia, manager del Terminal merci Abronigal di Madrid, ha assistito alla rinascita della stazione negli ultimi nove anni. “Prima questa stazione non era così utilizzata o trafficata come adesso. Da quando abbiamo iniziato a lavorare qui nel 2014, tuttavia, è sempre più frequentata. Gli affari sono in aumento e le linee funzionano molto bene. La Cina è un grande Paese dal quale la Spagna può importare, e verso il quale può esportare, con vantaggi e posti di lavoro per tutti”.

Dalle piccole merci, dagli apparecchi elettrici, dai macchinari e dai componenti auto ai prodotti fotovoltaici, agli elettrodomestici intelligenti, fino ai veicoli a nuova energia, il valore dell’import-export della linea Yixin’ou è in crescita costante da nove anni a questa parte, facendo registrare ben 18,42 miliardi di yuan, con un aumento del 19,5% su base annua.

Tutto ciò è nato dall’avvicinamento tra mercato e produzione. Il console generale spagnolo a Shanghai, Luis Calvo, ha affermato: “Siamo in un mondo globalizzato. Tutto questo aiuta a sviluppare le infrastrutture e credo che vada nella giusta direzione. Quindi, da questo punto di vista, penso che sia stato giusto sviluppare il China-Europe Railway Express.”

L’effetto dei treni della linea Yixin’ou non solo amplia il mercato tra Yiwu e Madrid, ma si irradia anche a più di 160 città di oltre 50 Paesi lungo la sua rotta.

Il China-Europe Railway Express non si limita al trasporto e al commercio. Quando questa ferrovia incontra l’e-commerce, i residenti delle città che sorgono lungo la linea godono di una maggiore convenienza e di maggiori vantaggi.

Trasporto ferroviario transnazionale+ E-commerce

Juan Carlos, che vive a Malaga, in Spagna, ha ordinato sulla piattaforma di e-commerce Sizzler una lampada da soffitto cinese con un semplice click. Il giorno dopo il corriere ha suonato alla sua porta e gli ha consegnato il prodotto.

La lampada è arrivata dal magazzino logistico Qianxiang Box di Alcalá, in Spagna, dove in precedenza era stata trasportata via terra da Xi’an a Guangzhou, ed era arrivata al magazzino dopo venti giorni grazie al treno Chang’an di CR Express. Come altri 100 mila prodotti, è stata poi successivamente consegnata all’acquirente.

Questo tipo di esperienza d’acquisto estremamente veloce è merito del dividendo logistico apportato dal suddetto sistema ferroviario.

Entrando nel magazzino Qianxiang Box, i container in fila sono pieni di merci, gli addetti sono indaffarati a preparare i prodotti ordinati. “Questo magazzino occupa 12000 metri quadrati, e ogni giorno vengono spediti in media oltre 6000 articoli. Grazie alla collaborazione con i corrieri locali, garantiamo che gli acquirenti possano ricevere le merci ordinate in due giorni.” Afferma Mu Jinwen, presidente della Qianxiang Box Technology Warehouse Shenzhen Co..

Anche il direttore della filiale spagnola di Qianxiang Box, Diego Simádvila, ha dichiarato: «Il China-Europe Railway Express ha migliorato le condizioni di trasporto tra Cina e Spagna, accorciato enormemente il tempo di consegna delle merci ed è anche più ecologico e sicuro, con vantaggi competitivi sostenibili, stabili ed economici, oltre a consentire a un maggior numero di speciali prodotti spagnoli di entrare in Cina, il “grande mercato”».

Sempre più imprenditori impegnati nel commercio elettronico transfrontaliero sono dell’idea che queste ferrovie non solo offrano condizioni logistiche più convenienti per le città lungo la “Belt and Road”, ma riducano anche il rischio di capitale per le imprese, migliorando la catena logistica e portando maggiori profitti.

Grazie al commercio elettronico transfrontaliero, le varie linee ferroviarie del China-Europe Railway Express tessono una “rete di dividendi” che porta benefici a diverse parti. Yuan Chaohui e Anita, una coppia sino-kazaka, sono stati i primi “inviati dell’amicizia sulla Via della Seta” e nel 2014 hanno intravisto l’opportunità del commercio elettronico transfrontaliero subito dopo la presentazione dell’iniziativa “Belt and Road”.

Partendo da un negozio a Karaganda, in Kazakistan, Anita e suo marito hanno creato la piattaforma di e-commerce Silk Road City, che oggi può contare su sei magazzini all’estero, in Kazakistan, Russia e Bielorussia, con oltre 300 fornitori cinesi e più di 2000 stazioni di smistamento sulla Via della Seta.

Con la collaborazione di oltre 2000 giovani locali, Anita ha anche introdotto in Kazakistan le vendite streaming online. “Basta prendere il cellulare, girare i video relativi ai prodotti e condividerli, ottenendo una commissione e creando così opportunità di lavoro e imprenditorialità per molti giovani”.

“Siamo fortunati a condividere i benefici creati dal China-Europe Railway Express e speriamo che questa carovana di “cammelli d’acciaio” porti sempre più vantaggi a sempre più persone.”